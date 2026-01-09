Cijene stambenih objekata u 3. kvartalu porasle 13,8 posto na godišnjoj razini

Cijene stambenih objekata u Hrvatskoj u trećem su tromjesečju prošle godine u prosjeku porasle za 2,9 posto u odnosu na prethodni kvartal, dok je na godišnjoj razini rast cijena iznosio 13,8 posto, pokazuju podaci Državnog zavoda za statistiku (DZS).

Novi stambeni objekti u trećem tromjesečju 2025. poskupjeli su u prosjeku za 2,6 posto u odnosu na drugi kvartal. U odnosu na treće tromjesečje 2024. godine, pak, cijene novogradnji “ojačale” su za 12,2 posto, pokazuje izvješće DZS-a objavljeno u petak.

Cijene postojećih stambenih objekata bile su više za 2,9 posto na kvartalnoj, a 14,2 posto na godišnjoj razini.

Cijene stambenih objekata u trećem tromjesečju 2025. u odnosu na drugi kvartal iste godine u prosjeku su za Grad Zagreb bile više za 4,9 posto, za Jadran 0,5 posto, dok su za ostala područja “skočile” za četiri posto.

I na godišnjoj su razini cijene stambenih objekata u Zagrebu porasle, u prosjeku za 16,8 posto. Na Jadranu je rast iznosio 9,2 posto, a na ostalim područjima 17,1 posto, pokazuju statistički podaci.

DZS-ov indeks cijena stambenih objekata mjeri kretanje tržišnih cijena stambenih objekata koje su kupila kućanstva neovisno o prethodnom vlasniku ili svrsi upotrebe. Vrijednost zemljišta uključena je u tržišnu cijenu, napominju iz statističkog zavoda.

