Coca-Cola donirala 21 tisuću eura Hrvatskom Crvenom križu

Tijekom blagdanske humanitarne akcije održane od 18. do 21. prosinca prošle godine na Coca-Cola božićnom kamionu na Trgu kralja Tomislava u Zagrebu, Coca-Cola je uz sudjelovanje građana prikupila 21.000 eura za potporu pučkim kuhinjama Hrvatskog Crvenog križa u različitim dijelovima Hrvatske.

Coca-Cola će tako u suradnji s Crvenim križem podržati rad dvanaest pučkih kuhinja u Čakovcu, Đakovu, Koprivnici, Osijeku, Pakracu, Rijeci, Solinu, Valpovu, Virovitici, Vrbovcu, Zaprešiću i Županji. Donacija Coca-Cole će omogućiti pripremu više od 4.200 obroka za 1.800 korisnika ovih pučkih kuhinja Crvenog križa.

Humanitarnu inicijativu Coca-Cola je pokrenula početnim doprinosom od 15.000 eura, a zahvaljujući aktivnom sudjelovanju posjetitelja zagrebačkog Adventa prikupljen je cjelokupan iznos donacije od 21.000 eura. Za svaki Combo meal, koji je uključivao jedno jelo i jednu Coca-Colu, a koji su posjetitelji kupili na bilo kojoj kućici na Ledenom parku, Coca-Cola je automatski donirala 1 euro Crvenom Križu za pomoć pučkim kuhinjama. Nakon kupnje, posjetitelji su mogli dodatno povećati donaciju za još 1 euro tako da dođu do božićnog kamiona, ubace račun u označenu kutiju i pritisnu donacijski gumb, čime se iznos ukupne donacije povećao za dodatni euro.

“Pučke kuhinje za mnoge nisu samo obrok, one su sigurnost i dostojanstvo. Ova akcija pokazala je koliko solidarnost građana može učiniti razliku, osobito u blagdansko vrijeme. Zahvaljujemo kompaniji Coca-Cola i svim posjetiteljima Adventa koji su svojim sudjelovanjem omogućili da pomoć stigne do onih kojima je najpotrebnija“, izjavio je Robert Markt, izvršni predsjednik Hrvatskog Crvenog križa.

Coca-Cola i Hrvatski Crveni križ već dugi niz godina njeguju partnerstvo usmjereno na podršku najranjivijim skupinama u Hrvatskoj u projektima poput hitne humanitarne pomoći nakon potresa i drugih kriznih situacija, uključujući donacije u novcu i pitkoj vodi, pa sve do blagdanskih akcija za djecu koja žive u riziku od siromaštva. Jedan od najvažnijih zajedničkih projekata Coca-Cole i Crvenog križa je asanacija 1500 bunara u ruralnim područjima u okolici Petrinje i Gline.

Projekt je pokrenut 2020. nakon potresa te je omogućio očuvanje bunara kao jedinog izvora pitke vode u dijelu Sisačko-Moslavačke županije na kojem nije dostupna javna vodovodna mreža.