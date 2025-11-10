Goran Čačić novi je rukovoditelj prodaje i direktor društva Coca-Cola HBC Slovenija. Na ovu poziciju dolazi nakon što je posljednje dvije godine bio rukovoditelj terenske prodaje za Hrvatsku.

Nina Juvanc, dosadašnja rukovoditeljica prodaje Coca-Cole HBC za Sloveniju, preuzela je ulogu rukovoditeljice razvoja kategorije kave za poslovnu jedinicu Adria.

“Velika mi je čast voditi tim motiviranih profesionalaca koji se u Sloveniji brinu da naši kupci budu uvijek na prvom mjestu. Za mene je ovo naravno profesionalni izazov, jer iako je portfelj proizvoda koje nudimo vrlo sličan, tržišne navike nisu. Kao jedan od prvih ciljeva zadao sam si da prije svega upoznam kolege i kupce, a potom i ostale dionike na slovenskom tržištu, kao i navike slovenskih potrošača, sve to kako bi uspješno nastavili rast i razvoj“, poručio je Goran Čačić, koji je s obitelji preselio u Ljubljanu.

Goran se pridružio Coca-Coli HBC-u 2005. godine kao Business Developer u Zadru. Godine 2007. prelazi u Zagreb, gdje je obnašao nekoliko ključnih uloga u terenskoj prodaji, a 2015 odlazi na regiju Rijeka-Istra kao regionalni rukovoditelj prodaje. Godine 2020. postaje rukovoditelj veleprodaje za Hrvatsku, koju dvije godine kasnije proširuje na razinu poslovne jedinice Adria. Nakon toga preuzima ulogu rukovoditelja razvoja prodajnih sposobnosti, gdje je poticao rast i razvoj vještina prodajnog tima.

Tijekom karijere, Goran je imao ključnu ulogu u razvoju i implementaciji komercijalnih strategija u veleprodajnom sektoru poslovne jedinice Adria.

“Na pozicijama koje sam do sad obnašao prioritet sam uvijek davao razvoju talenata, i veselim se staviti fokus na ljude i nadalje. Siguran sam da u slovenskom timu ima zaposlenika s potencijalom da budu uspješni i van zemlje i bit ću jako zadovoljan ako uspijem pomoći u njihovom karijernom putu“, zaključio je Goran Čačić.

S više od dva desetljeća iskustva u prodaji, Goran će i dalje dijeliti svoje znanje i graditi snažne odnose u svojoj novoj ulozi.