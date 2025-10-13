Poznata tvrtka povećala minimalnu plaću na 1200 eura. “Trebamo nove radnike u proizvodnji”

Iz Coca-Cole Hrvatska ističu da su posebno ponosni što je realna minimalna plaća i veća od novo ugovorene minimalne plaće, i iznosi 1400 eura bruto.

Coca-Cola HBC Hrvatska potpisala je dopunu kolektivnog ugovora sa sindikatima, kojim dodatno unaprjeđuje materijalna prava zaposlenika. Nakon povećanja plaća u lipnju, koje je bilo fokusirano na radnike u proizvodnji i prodajne predstavnike na terenu, nastavlja se s povećanjima za veći dio organizacije, stoji u priopćenje tvrtke te se dalje navodi da ovaj dodatni korak znači da od listopada Coca-Cola HBC Hrvatska povećava osnovne bruto plaće za 295 od ukupno nešto više od 500 zaposlenika.

“Kao poslodavac smo odlučili ukinuti najniži platni razred te na taj način povisiti minimalnu plaću na 1200 eura bruto, što je 20 posto više od minimalne plaće na tržištu. Na taj način osiguravamo da svaki naš djelatnik, pa i onaj s najnižim platnim razredom, ima konkurentna primanja koja odražavaju našu predanost dobrobiti zaposlenika. Posebno smo ponosni što je realna minimalna plaća i veća od novo ugovorene minimalne plaće, i iznosi 1400 eura bruto. Nastavljamo blisko surađivati i s predstavnicima sindikata, kako bismo i u budućnosti na vrijeme prepoznali potrebe i kroz dijalog našli najbolja rješenja za dobrobit kompanije i zadovoljstvo zaposlenika”, poručio je Dimitris Rompis, generalni direktor Coca-Cole HBC Hrvatska.

Nastavno na trogodišnju strategiju plaća i nagrađivanja Coca-Cola HBC Hrvatska već je dodatno povećala iznos za topli obrok te iznos za regres koji je isplaćen u lipnju, a povećat će se i iznosi za Božićnicu i Uskrsnicu, navodi se u priopćenju.

Dopuna kolektivnog ugovora potpisana je s predstavnicom PPDIV-a Sandom Marelić te Republičkim sindikatom radnika Serđom Popovićem.

“Nastavljamo dobru suradnju s poslodavcem, na obostrano zadovoljstvo i na dobrobit radnika“, poručila je Sanda Marelić, a Popović je nadodao kako potpisivanje ovog kolektivnog ugovora pokazuje da “kada sindikat i poslodavac rade zajedno, mogu osigurati bolje uvjete rada i sigurnost zaposlenika te daljnji rast kompanije“.

U Coca-Coli HBC Hrvatska nadaju se kako će ovakva unaprjeđenja pomoći u privlačenju novih zaposlenika, pogotovo u proizvodnji, gdje im uskoro slijedi smjena generacija jer se dio zaposlenika bliži dobi za mirovinu.

“Imamo ambiciju da privučemo ljude srednje stručne spreme iz Zagrebačkog prstena da dođu raditi u proizvodnju – kako bi mogli učiti uz iskusnije kolege i nastavili raditi kod nas. Nadamo se da će nas prepoznati kao izvrsnog poslodavca”, zaključio je Dimitris Rompis.