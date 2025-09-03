Investitori pritišću Pepsi, traže veliki zaokret – počinje borba za opstanak

PepsiCo gubi rat gaziranih pića protiv Coca-Cole. To nije ništa novo. No nakon što je pao na treće mjesto, iza Dr Peppera, jedan moćan aktivistički investitor u utorak je poručio da je tvrtki potreban drastičan zaokret.

Investicijska tvrtka Elliott Management objavio je da je izgradio golemi udio od četiri milijarde dolara u PepsiCo-u te da želi surađivati s kompanijom na preokretu njezina poslovanja.

“PepsiCo se nalazi na kritičnoj točki preokreta”, naveli su iz Elliott Investment Managementa u pismu upravnom odboru PepsiCo-a. “Tvrtka ima priliku – i obvezu – poboljšati financijske rezultate i povratiti poziciju lidera u industriji.”

PepsiCo, vlasnik brendova Lay’s, Doritos, Cheetos, Gatorade, Pepsi, Mountain Dew, Quaker i drugih, posustao je posljednjih godina. Slabosti kompanije učinile su je metom investitorske kritike — dionice PepsiCo-a pale su 15 posto tijekom protekle godine. PepsiCo je priopćio da je otvoren za suradnju s aktivističkim investitorom, piše CNN.

“PepsiCo održava aktivan i produktivan dijalog s našim dioničarima i cijeni konstruktivne prijedloge za ostvarivanje dugoročne vrijednosti za dioničare”, stoji u priopćenju kompanije.

Borba aktivista u PepsiCo-u, jednom od najprepoznatljivijih američkih brendova, dolazi u trenutku previranja u prehrambenoj industriji. Tvrtke se bore s kupcima iscrpljenima inflacijom koji smanjuju potrošnju ili prelaze na generičke marke, kao i s porastom popularnosti lijekova GLP-1. Također, američki ministar zdravstva Robert F. Kennedy Jr. vrši pritisak na uklanjanje umjetnih aroma i drugih aditiva.

Smanjiti broj brendova

Dr Pepper je 2024. prestigao Pepsi i postao drugi najveći brend gaziranih pića. Tvrtka je snažno ulagala u marketing tijekom sveučilišnih utakmica američkog nogometa i izbacila nove okuse poput jagode i vrhnja kako bi privukla potrošače. Elliott tvrdi da su PepsiCo-ovi gubici u segmentu gaziranih pića “samoinficirani” te da kompanija ima previše različitih brendova.

Frito-Lay je dugo bio pokretač rasta PepsiCo-a, no i snack-divizija se našla u problemima. Potrošači, opterećeni rastom cijena, kupuju manje čipsa i krekera u trgovinama.

Elliott je preporučio niz promjena poput reorganizacije PepsiCo-ove mreže neovisnih punionica koje kupuju brendove i sirupe kompanije, kao što je to učinila Coca-Cola. Također je poručio da bi PepsiCo trebao prodati dio svojih brendova hrane i pića. Aktivist je poznat po dugoročnim ulaganjima, a ne “kampanjama kratkog daha”, rekao je Lawrence Elbaum, partner u Sullivan & Cromwell i suvoditelj odjela za obranu od aktivističkih dioničara.

Aktivistički investitori sve češće ciljaju prehrambene i kućanske konglomerate koji posustaju zbog promjene potrošačkih navika.

Konkurencija ne spava

“Tvrtke koje su izravno okrenute potrošačima, poput Pepsija, sve se češće nalaze na meti jer se suočavaju s mnoštvom izazova”, rekao je Elbaum.

Tvrtke reagiraju valom spajanja, akvizicija i podjela. U utorak je Kraft Heinz objavio da se dijeli na dvije tvrtke. To slijedi nakon drugih velikih transakcija.

Proizvođač Nutelle, Ferrero Group, u srpnju je kupio divovsku kompaniju WK Kellogg Co, vlasnika Froot Loopsa i Frosted Flakesa, za 3,1 milijardu dolara. Mars je prošle godine objavio gotovo 30 milijardi dolara vrijedan dogovor za Kellanovu.