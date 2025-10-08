Uspjeh u Nizozemskoj: Hrvatska tvrtka dizajnirala prvu trgovinu opremljenu materijalima od recikliranih tenisica

Više od 22.000 pari starih tenisica pretvoreno je u zidne panele, pulteve, podlogu za trčanje i namještaj.

U Eindhovenu je otvorena prva Runnersworld trgovina opremljena materijalima od recikliranih tenisica, što je jedinstveni primjer kružnog gospodarstva koji spaja sport, inovaciju i održivi dizajn. Više od 22.000 pari starih tenisica pretvoreno je u zidne panele, pulteve, podlogu za trčanje i namještaj, a iza dizajnerskog i koncepta opremanja stoji SWOODA, hrvatska tvrtka specijalizirana za održivi dizajn.

Projekt je nastao u suradnji s nizozemskim FastFeetGrindedom, jedinom tvrtkom na svijetu s vrhunskom tehnologijom recikliranja svih vrsta obuće i proizvodnim partnerima Pyrasied i Sobočan. Recikliranjem svakog dijela obuće nastaje vrijedna sirovina od koje Pyrasied izrađuje pločaste materijale, a Sobočan kao inovativna i visoko-tehnološka tvrtka koristi u izradi vrhunskog namještaja za trgovine i poslovne prostore. Runnersworld je pokrenuo i inovativnu aplikaciju koja kupcima omogućuje predaju tenisica, praćenje procesa recikliranja i nagrađivanje za doprinos održivosti.

Domaća tvrtka SWOODA spaja inovacije i održivost kako bi kreirala suvremene dizajne koji unapređuju svakodnevna iskustva života i rada. Stoga je prihvatila izazov rada s novim materijalima i biti dio projekta koji predstavlja napredak prema važnim ekološkim ciljevima.

Kutak za održivost

Na projektu Runnersworld trgovine SWOODA je vodila proces od razvoja arhitektonskog koncepta do odabira materijala i optimizacije postojećih elemenata trgovine.

“Projektni zadatak bio je redizajnirati i unaprijediti postojeći Runnersworld koncept trgovine s održivošću kao temeljnim okvirom. Za nas kao dizajnere to je značilo uključivanje ekološki prihvatljivih praksi i materijala u koncept trgovine, s ciljem smanjenja utjecaja na okoliš uz istovremeno povećanje atraktivnosti trgovine i unaprjeđenja iskustva kupaca. Kretanje je osnovna ideja koncepta specijalizirane trgovine s opremom za trčanje i željeli smo kupcima omogućiti lakoću kretanja kroz prostor”, ističu iz SWOODA.

+9 Pogledajte galeriju

Koncept trgovine koji je osmislila SWOODA temelji se na čistom i mirnom ambijentu u kojem reciklirani materijali djeluju kao akcenti koji pričaju priču o održivosti. Novi su elementi dizajnirani, a postojeći optimizirani s naglaskom na reciklirane, reciklabilne i obnovljive materijale za namještaj i izloge. Posebno je osmišljen i kutak za održivost, gdje kupci mogu saznati više o ekološkim praksama i sudjelovati u smanjenju otpada doniranjem svojih starih tenisica, koje će recikliranjem postati materijal za elemente u novim trgovinama.

Novi standard u maloprodaji

Potrošači danas sve više mijenjaju svoje navike i sve više prepoznaju važnost održivosti, aktivno preferirajući brendove koji su ekološki i društveno odgovorni. To je rastući trend koji brendove potiče na proaktivnije razmišljanje o održivosti.

“Sada je pravo vrijeme za održive koncepte, jer živimo u vremenu u kojem održivost mora biti prioritet kako bi se adekvatno odgovorilo na ekološke i društvene izazove budućnosti. Održivost u maloprodaji izuzetno je važna zbog brze promjene same industrije. Fleksibilnost i prilagodljivost dizajna, materijali koji se mogu ponovno upotrijebiti ili reciklirati, te partneri koji imaju održive prakse, sve to pomaže smanjiti utjecaj maloprodaje na okoliš”, poručuju iz SWOODA.

Odbačene tenisice predstavljaju veliki ekološki problem u cijelom svijetu. Svake godine oko 20 milijardi pari završi na odlagalištima. Samo u Nizozemskoj, istraživanja pokazuju da se godišnje baci između 60 i 70 milijuna pari obuće. Za Runnersworld, najveći nizozemski lanac specijaliziran za opremu za trčanje, ovaj projekt nije samo investicija u održivost nego i u budućnost maloprodaje nego i u budućnost maloprodaje. Nakon Eindhovena, koncept će se primjenjivati i u drugim trgovinama lanca.