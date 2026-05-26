Ćorić: Ekonomska stabilnost postignuta, slijedi novi val rasta produktivnosti

Nakon desetljeća usmjerenog na jačanje otpornosti i makroekonomske stabilnosti, slijedi pokretanje novog vala rasta produktivnosti na kojem će Hrvatska konvergirati prema najrazvijenijim gospodarstvima EU, rekao je u utorak potpredsjednik Vlade Tomislav Ćorić.

Rast konkurentnosti i produktivnosti trenutno je glavno pitanje hrvatske ekonomije, kazao je Ćorić, tijekom konferencije Američke gospodarske komore u Hrvatskoj (AmCham) i Ureda Svjetske banke “Jačanje konkurentnosti kroz privatna ulaganja”.

Istaknuo je da će se država posvetiti upravo jačanju produktivnosti i konkurentnosti, nakon cijelog jednog desetljeća koje je posvetila kreiranju makroekonomske stabilnosti i otpornosti hrvatskog gospodarstva. Poseban fokus, naveo je, bit će usmjeren na industriju u smislu povećanja njezine tehnološke razine, s jedne strane, i digitalizacije ekonomije, s druge strane.

Komentirajući potrebu snažnijeg sudjelovanja privatnog kapitala u povećanju ukupne konkurentnosti, Ćorić je naglasio da privatni kapital ovisi o prilikama koje mu se ukažu. Po njemu, potrebni su dobri sadržaji za investicije, ali i nove javne ponude, kao i izlazak novih poduzeća na burzu. Naveo je, isto tako, i privatizaciju određenog broja poduzeća koja su još uvijek u državnom vlasništvu.

“Sve su to načini da se privatni kapital aktivira”, kazao je potpredsjednik Vlade i ministar financija Ćorić, dodavši da je baza ulasku domaćeg i stranog privatnog kapitala stabilan makroekonomski okvir, koji je u Hrvatskoj i dostignut, te dobar porezni tretman.

Važna uloga privatnog sektora

Za predsjednika Uprave tvrtke Ericsson Nikola Tesla Sinišu Krajnovića privatni sektor ima izuzetno važnu ulogu u jačanju hrvatske konkurentnosti, i to primarno u suradnji s akademijom i državom.

“Privatni sektor može pomoći prvenstveno kroz ulaganja u visoku tehnologiju, u istraživanje i razvoj, u znanost, te u sudjelovanju u međunarodnim globalnim projektima gdje se izvozi hrvatska znanost”, rekao je Krajnović.

Direktorica za Europsku uniju Grupacije Svjetske banke Anna Akhalkatsi naglasila je da je Hrvatska do sada ostvarila značajan ekonomski napredak, koji je, kaže, vrijedan priznanja.

“Sljedeći je izazov pretočiti taj napredak u trajnu konkurentnost kroz rast produktivnosti, ulaganja u vještine, osnaživanje poduzeća za inovacije i rast te širenje pristupa kvalitetnijim radnim mjestima”, kazala je Akhalkatsi. Ukazala je da bi se pomoću privatnog sektora moglo kreirati dosta produktivnih radnih mjesta, te da Hrvatska tu ima velik potencijal.

Naglasila je da pritom treba osigurati nekoliko uvjeta, poput predvidljivog poslovnog okruženja, investiranja u ljude i njihova znanja, a veliku važnost pridaje i suradnji između privatnog i javnog sektora.

Izvršna direktorica AmChama Andrea Doko Jelušić također je istaknula da je Hrvatska u nekoliko proteklih godina ostvarila značajan napredak u rastu makroekonomskih stabilnosti, u odgovornom upravljanju javnim financijama, približavanju OECD-u i slično. Smatra da je u idućem razdoblju potreban rast produktivnosti.

“Sa stajališta AmChama nekoliko je glavnih pokretača veće produktivnosti – od pametnog ulaganja u tehnologiju i inovacije do ulaganja u ljude i u njihova tehnološka i digitalna znanja”, naglasila je Doko Jelušić, dodavši da treba poraditi i na bolje usklađivanje obrazovnog tržišta s potrebama tržišta rada.

“Dodatni prioritet je mobilizacija privatnog kapitala prema sektorima s visokim potencijalom za dugoročno stvaranje vrijednosti, uključujući energetiku, logistiku naprednu proizvodnju i digitalne usluge. Time bi se potaknuo rast aktivnosti veće dodane vrijednosti te otvaranje kvalitetnijih radnih mjesta diljem zemlje”, zaključila je Doko Jelušić.