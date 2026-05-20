OECD standardi ključni su za transparentnije i konkurentnije gospodarstvo

Hrvatska udruga poslodavaca organizirala je konferenciju “Jačanje integriteta, konkurentnosti i odgovornog poslovanja kroz OECD standarde“, posvećenu ulozi privatnog sektora u sprječavanju korupcije, primjeni compliance programa i ESG standarda te važnosti učinkovitih mehanizama prijavljivanja nepravilnosti.

Predstavljena je i publikacija Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije o Konvenciji OECD-a protiv podmićivanja stranih javnih službenika u međunarodnim poslovnim transakcijama i povezanim pravnim instrumentima, koja donosi pregled ključnih OECD standarda te praktične smjernice za uspostavu učinkovitih sustava unutarnjih kontrola, etike i usklađenosti.

Ivan Crnčec, državni tajnik Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, naglašava kako je sprječavanje podmićivanja u međunarodnom poslovanju zajednički zadatak države i poslovnog sektora.

“Korupcija izravno utječe na tržišno natjecanje, poslovne odluke i predvidljivost poslovnog okruženja, zbog čega su transparentnost, integritet i odgovorno upravljanje važni ne samo za sprječavanje nepravilnosti, nego i za jačanje konkurentnosti i povjerenja u tržište. Upravo zato je dijalog s poslovnim sektorom iznimno važan. Kroz suradnju s Hrvatskom udrugom poslodavaca i drugim dionicima želimo potaknuti razvoj učinkovitih compliance programa, jačanje unutarnjih kontrola i korištenje praktičnih alata koji trgovačkim društvima mogu pomoći u prepoznavanju i upravljanju rizicima podmićivanja u međunarodnom poslovanju.”

Jačanje antikorupcijskih politika

Na konferenciji je naglašena uloga OECD-a u jačanju antikorupcijskih politika u privatnom sektoru, praktičnoj primjeni compliance programa i governance dijela ESG-a, kao i o prijavljivanju nepravilnosti kao jednom od ključnih alata za otkrivanje i sprječavanje koruptivnih rizika. Kroz svoje pravne instrumente i mehanizme praćenja, osobito u okviru Radne skupine protiv podmićivanja, OECD pruža smjernice državama i poslovnom sektoru za uspostavu učinkovitih sustava prevencije i otkrivanja korupcije.

Sudionici su se složili da sama uspostava pravila i procedura nije dovoljna ako ona ne zažive u svakodnevnom poslovnom odlučivanju, kulturi organizacije i odnosu prema zaposlenicima, poslovnim partnerima i javnosti. Poseban naglasak stavljen je na potrebu da kompanije svoje sustave integriteta ne grade samo radi ispunjavanja regulatornih zahtjeva, već kao dio poslovne strategije, stoga će HUP nastaviti poticati dijalog između poslovne zajednice, institucija i međunarodnih stručnjaka.

“Privatni sektor postao je neizostavan element u borbi protiv korupcije u svakoj zemlji. U tom kontekstu, compliance programi, osmišljeni i provedeni u skladu sa standardima OECD-a i ESG-a, koji jasno slijede najbolje prakse najrazvijenijih zemalja svijeta, predstavljaju ključan alat za sprječavanje korupcije i jačanje potrebne transparentnosti. Rasprava o tim programima u Republici Hrvatskoj, kao i o najvažnijem izvoru informacija o mogućoj korupciji, odnosno prijavama zviždača, usmjerena je općenito na podizanje svijesti o naporima za jačanje integriteta u zemlji, dok u pojedinim dijelovima identificira probleme u provedbi i nudi rješenja za njihovo otklanjanje”, izjavio je Drago Kos, međunarodni stručnjak za borbu protiv korupcije i integritet te bivši predsjednik Radne skupine OECD-a za borbu protiv podmićivanja.

Nataša Novaković, ESG direktorica HUP-a naglasila je kako Hrvatska udruga poslodavaca ovakvim konferencijama želi potaknuti raspravu o tome kako OECD standarde pretvoriti u praktične alate za poduzeća, s ciljem jačanja transparentnosti, povjerenja i konkurentnosti hrvatskog gospodarstva.

“Proces približavanja Hrvatske OECD-u vidimo kao važnu priliku za daljnje unaprjeđenje poslovnog okruženja, pravne sigurnosti i kvalitete upravljanja. Za HUP je posebno važno da se privatni sektor u tom procesu prepozna kao partner, jer upravo poduzeća kroz interne kontrole, etičke politike, edukacije i sigurne kanale za prijavu nepravilnosti mogu značajno doprinijeti prevenciji korupcije i jačanju kulture integriteta. HUP će nastaviti promicati odgovorno, transparentno i konkurentno poslovanje u skladu s najboljim međunarodnim praksama”.

Globalni standardi

Nicola Allocca, predsjednik Odbora BIAC-a pri OECD-u za poslovni integritet i borbu protiv korupcije naglasio je da u trenucima neizvjesnosti stvarnu sigurnost moraju predstavljati snažni i vjerodostojni globalni standardi u području upravljanja i odgovornog poslovanja. „Uloga OECD-a i organizacije Business at OECD (BIAC) postaje sve važnija u promicanju zajedničkih načela i pouzdanih okvira koji pridonose oblikovanju odgovornijeg, otpornijeg i konkurentnijeg globalnog gospodarstva“.

Leon Žulj, ravnatelj Uprave za trgovačka društva u državnom vlasništvu, koncesije i državne potpore u Ministarstvu financija, podsjeća da compliance nije samo pitanje formalnog poštivanja propisa, već pitanje povjerenja, odgovornosti i kvalitete korporativnog upravljanja.

“Ministarstvo financija kroz provedbu reforme korporativnog upravljanja i donošenje Pravilnika o funkciji praćenja usklađenosti u pravnim osobama u vlasništvu Republike Hrvatske ulaže napore kako bi se uspostavili učinkoviti mehanizmi u području compliancea, etike, unutarnjih kontrola i upravljanja rizicima u društvima u državnom vlasništvu, uz pristup koji uvažava specifičnosti i veličinu svakog pojedinog društva. Naš je cilj da compliance funkcija ne bude samo regulatorna obveza ili administrativna procedura, već sastavni dio poslovne kulture, transparentnog upravljanja i svakodnevnog procesa donošenja odluka.”