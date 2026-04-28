HUP pozdravlja kraj četverogodišnje blokade OIE projekata

Hrvatska udruga poslodavaca pozdravlja jučerašnju objavu HERA-e o iznosima jediničnih naknada kao važan iskorak kojim se prekida četverogodišnja regulatorna paraliza ulaganja u obnovljive izvore energije.

“Odluku o visini naknade moraju pratiti jasna pravila o rokovima i odgovornostima operatora sustava. Bez obvezujućih rokova za realizaciju priključenja i osiguranja preuzimanja proizvedene energije, investitori i dalje snose značajan dio rizika, što može utjecati na dinamiku ulaganja“, izjavila je Petra Sentić, direktorica HUP Udruge energetike, te podsjetila da su već četiri godine projekti vrijedni više od tri milijarde eura bili u blokadi.

Objava jedinične naknade predstavlja važan korak jer investitorima donosi nužnu predvidivost troškova priključenja. Istodobno, uvođenjem naknade potrebno je jasno definirati i obveze operatora sustava u pogledu ulaganja u mrežu, uz jasne rokove njihove realizacije, kako bi se osigurala puna funkcionalnost priključaka za koje se naknada plaća.

Uz predvidivost troškova, za stabilan investicijski okvir nužno je osigurati i predvidivost prihoda kroz mogućnost preuzimanja proizvedene energije. Plaćanje naknade za priključenje treba biti povezano s odgovarajućom razinom sigurnosti korištenja mreže, odnosno s jasno definiranim pravilima ograničenja proizvodnje i odgovornostima operatora sustava. Europski regulatorni okvir polazi od načela da ograničenja proizvodnje iz obnovljivih izvora moraju biti iznimka, vremenski ograničena i transparentna, a u slučaju većih ograničenja predviđa se i odgovarajuća razina kompenzacije proizvođačima.

HUP i HUP-Udruga energetike očekuju da se daljnjim uređenjem regulatornog okvira, osobito kroz Pravila o priključenju, osigura povezanost između plaćanja naknade za priključenje i realizacije potrebnih mrežnih ulaganja, uz jasno definirane rokove i razinu sigurnosti preuzimanja proizvedene energije. Takav pristup ključan je za nastavak investicijskog ciklusa u projekte obnovljivih izvora energije i industrijske samoopskrbe te za daljnju elektrifikaciju i dekarbonizaciju gospodarstva.