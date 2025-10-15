Odbor OECD-a: Hrvatska uspješno provela preporuke

U sjedištu Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD) u Parizu, na sastanku Odbora za analizu gospodarskog razvoja Hrvatska je u utorak predstavila svoj II. Ekonomski pregled, dokument koji predstavlja obvezan preduvjet za pristupanje OECD-u i zadnji korak na putu prema punopravnom članstvu, izvijestili su iz Ministarstva financija.

Hrvatsko izaslanstvo predvodio je državni tajnik u Ministarstvu financija Stipe Župan, uz sudjelovanje predstavnika nadležnih državnih institucija uključenih u proces izrade i provedbe reformi, koje su bile temelj za izradu ovog dokumenta.

“Tijekom sastanka održana je uspješna rasprava o trenutnom stanju i napretku Hrvatske u ključnim područjima, uključujući zelenu tranziciju s naglaskom na obnovljive izvore energije, stambeno zbrinjavanje i energetsku učinkovitost te demografske izazove. Odbor je istaknuo kako je Hrvatska ostvarila značajan napredak u svim ključnim područjima i uspješno provela preporuke dane u I. Ekonomskom pregledu. Posebno je pohvalio sveobuhvatne reformske napore i provedbu politika usmjerenih na jačanje gospodarskog rasta, otpornosti i održivog razvoja”, naveli su iz Ministarstva.



Usvajanje II. Ekonomskog pregleda od strane OECD-a, koje slijedi u idućem razdoblju, predstavljat će važan iskorak prema punopravnom članstvu Hrvatske u toj instituciji i potvrdu predanosti Vlade unaprjeđenju gospodarskih i društvenih politika u skladu s najvišim međunarodnim praksama i standardima, navodi se u objavi.