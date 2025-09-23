OECD povećao prognozu rasta globalnog gospodarstva

Očekuje se da će rast globalnog gospodarstva ove godine biti snažniji nego što se prije mislilo, izjavila je Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD).

Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD) podigla je svoju globalnu prognozu na 3,2% s 2,9% koliko je predviđala u lipnju nakon što je rast bio otporniji nego što se očekivalo u prvoj polovici godine.

Očekivanja za 2026. godinu ostala su nepromijenjena na 2,9%. To bi označilo usporavanje u odnosu na rast od 3,3% zabilježen 2024. godine, prenosi CNBC.

Očekivanja rasta za SAD također su podignuta na 1,8% za 2025., u usporedbi s procjenom od 1,6% iz lipnja. Međutim, to je i dalje značajan pad u odnosu na rast od 2,8% iz 2024. Organizacija predviđa rast od 1,5% za SAD u 2026. godini.

“Globalni rast bio je otporniji nego što se očekivalo u prvoj polovici 2025., posebno u mnogim zemljama u razvoju“, navodi organizacija u novom izvješću.

“Snažna ulaganja povezana s umjetnom inteligencijom potaknula su rezultate u Sjedinjenim Državama, a fiskalna potpora u Kini nadmašila je utjecaj trgovinskih prepreka i slabosti tržišta nekretnina“, napominje se.

Utjecaj carina tek se očekuje

OECD je, međutim, upozorio da značajni rizici za gospodarske izglede i dalje postoje, budući da su ulaganja i trgovina i dalje pogođeni visokom razinom političke nesigurnosti i povišenim carinama.

Visoke carine na robu koja ulazi u SAD stupile su na snagu u kolovozu nakon višemjesečnih promjena politike, privremenih pauza i prijetnji američkog predsjednika Donalda Trumpa.

Zemlje i regije diljem svijeta sada se suočavaju s carinskim stopama visokim i do 50% na svoj izvoz u SAD, a neke još uvijek pokušavaju pregovarati o trgovinskim okvirima.

“Američke bilateralne carinske stope porasle su za gotovo sve zemlje od svibnja. Ukupna efektivna američka carinska stopa porasla je na procijenjenih 19,5% krajem kolovoza, što je najviša stopa od 1933.“, priopćio je OECD.

“Puni učinci povećanja carina tek se trebaju osjetiti, s mnogim promjenama koje se postupno uvode, a tvrtke u početku apsorbiraju dio povećanja carina kroz marže, ali postaju sve vidljiviji u izboru potrošnje, tržištima rada i potrošačkim cijenama“, dodaje se.

Tržišta rada pokazuju znakove slabljenja jer neke zemlje bilježe veću nezaposlenost i manje otvorenih radnih mjesta, prema izvješću, dok se čini da se proces dezinflacije usporio.

OECD sada očekuje da će ukupna inflacija u zemljama G20 u 2025. iznositi 3,4%, što je nešto niže od projekcije od 3,6% iz lipnja. Inflacijska očekivanja za SAD oštrije su revidirana prema dolje, a OECD sada predviđa rast cijena od 2,7% u 2025., što je manje od prethodne prognoze od 3,2%.

Gledajući unaprijed, daljnja povećanja carina i povratak inflacijskih pritisaka označeni su u izvješću organizacije kao dva ključna rizika, uz rastuću zabrinutost zbog fiskalne situacije i mogućnosti ponovnog određivanja cijena na financijskim tržištima.