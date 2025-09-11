Dižu carine na uvoz automobila. Kažu da štite 300 tisuća radnih mjesta

Meksiko je izvijestio da namjerava podići carine na uvoz automobila iz azijskih zemalja na 50 posto, uz napomenu ministarstva gospodarstva da im je cilj zaštititi više od 300 tisuća radnih mjesta.

Meksiko tako namjerava podići carine na uvoz iz zemalja s kojima nije sklopio trgovinski sporazum, navodi ministarstvo gospodarstva u dokumentu, izdvojivši Kinu, Južnu Koreju, Indiju, Indoneziju, Rusiju, Tajland i Tursku.

Podignute carine obuhvatile bi 8,6 posto ukupnog meksičkog uvoza, prema dokumentu ministarstva, u vrijednosti 52 milijarde dolara, i zaštitile bi 325.000 ugroženih radnih mjesta u industriji.

Carine na uvoz automobila iz te skupine zemalja bile bi podignute na 50 posto, a u planu su i 35-postotne carine na čelik, igračke i motocikle. U tekstilnoj industriji nameti će iznositi između 10 i 50 posto.

“Oni već imaju carine”, rekao je ministar gospodarstva Marcelo Ebrard u srijedu novinarima na pitanje o predloženim višim nametima na kineske automobile, koji trenutno iznose 20 posto.

“Planiramo ih podići na maksimalnu dopuštenu razinu”, dodao je ministar, naglasivši da “konkurencija gotovo i nije moguća bez određene razine zaštite”.

Cilj je podizanja carina, po njegovim riječima, zaštita radnih mjesta u Meksiku budući da kineski automobili ulaze na meksičko tržište sa cijenama nižim od “referentne vrijednosti”. To bi značilo da ih kineske kompanije nude uz veliki popust.

Prijedlog još mora odobriti parlament u kojem vlada ima značajnu većinu.