Trump najavio nove carine

Čelnici najvećih američkih tehnoloških tvrtki bili su ispitivani o svojim domaćim ulaganjima na večeri koju je u četvrtak organizirao Donald Trump. Predsjednik je rekao da bi oni koji ulažu u SAD mogli biti izuzeti od novih carina.

Američki predsjednik poslao je upozorenje o carinama na poluvodiče tijekom večere u Bijeloj kući u četvrtak, gdje je ugostio utjecajnu skupinu tehnoloških rukovoditelja.

Predsjednik je glasno izrazio želju za značajnim domaćim ulaganjima velikih tehnoloških tvrtki. Rekao je da će uskoro uvesti značajne carine na uvoz poluvodiča, ali je napomenuo da bi tvrtke koje presele svoju proizvodnju u SAD mogli biti izuzeti od novih carina, prenosi Euronews.

“Vjerojatno znate da ćemo uskoro uvesti prilično značajnu carinu“, rekao je predsjednik, dodajući da se to odnosi na tvrtke koje ne prebacuju proizvodnju u SAD.

Također je spomenuo ime izvršnog direktora Applea. Rekao je da bi što se tiče novih nameta, Tim Cook mogao biti u prilično dobroj situaciji.

Nove carine za uvoz poluvodiča

U kolovozu je američki predsjednik već govorio o uvođenju 100%-tne carine na uvoz poluvodiča tijekom događaja s izvršnim direktorom Applea Timom Cookom. Tehnološki div obećao je uložiti dodatnih 100 milijardi dolara (85,7 milijardi eura) u domaću proizvodnju, uz prethodno odobrenih 500 milijardi dolara (428,5 milijardi eura).

Tijekom večere u Bijeloj kući u četvrtak, suosnivač Microsofta Bill Gates, izvršni direktor Mete Mark Zuckerberg i izvršni direktor Applea Tim Cook našli su se u središtu pozornosti kada je Trump upitao goste za stolom koliko ulažu u zemlju.

Zuckerberg iz Mete, koji je sjedio s Trumpove desne strane, rekao je 600 milijardi dolara (514,2 milijarde eura), Tim Cook iz Applea rekao je isto, a Sundar Pichai iz Googlea obećao je 250 milijardi dolara (214,2 milijarde eura).

“Što je s Microsoftom?“ rekao je Trump. “To je velika brojka.“

Izvršni direktor Satya Nadella rekao je da se radi o oko 80 milijardi dolara (68,6 milijardi eura) godišnje. “Dobro“, odgovorio je Trump.

Značajno je da na popisu gostiju nije bilo Elona Muska. Umjesto toga, za stolom je bio jedan od Muskovih rivala u umjetnoj inteligenciji, Sam Altman iz OpenAI-ja.