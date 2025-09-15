Inflacija u kolovozu 4,1 posto, najviše rasle cijene stanovanja i režija

Potrošačke cijene u Hrvatskoj bile su u kolovozu 4,1 posto veće u odnosu na isti lanjski mjesec, objavio je u ponedjeljak Državni zavod za statistiku (DZS), što je isto kao u srpnju, čime je prekinut tromjesečni trend ubrzavanja inflacije na godišnjoj razini.

DZS je objavio drugu procjenu indeksa potrošačkih cijena, prema kojoj je u kolovozu 2025. stopa inflacije iznosila 4,1 posto u odnosu na kolovoz 2024. godine, dok su u odnosu na prethodni mjesec, to jest srpanj ove godine, cijene porasle za 0,1 posto. Time je DZS potvrdio prvu procjenu, objavljenu 2. rujna.

Inflacija je, nakon što je u siječnju iznosila četiri posto, u veljači 3,7, a u ožujku i travnju po 3,2 posto, počela ubrzavati svoj rast na godišnjoj razini, pa je u svibnju iznosila 3,5 posto, u lipnju 3,7 posto, a u srpnju 4,1 posto, isto kao i u kolovozu.

Cijene stanovanja i režija na godišnjoj razini porasle za 8,1 posto

Promatrano prema glavnim skupinama klasifikacije ECOICOP, na godišnjoj razini najveći porast potrošačkih cijena u prosjeku je ostvaren u kategoriji stanovanja, vode, električne energije, plina i ostalih goriva, za 8,1 posto. Naime, ta kategorija obuhvaća troškove povezane sa stanom ili kućom, uključujući najamninu, održavanje i popravke, kao i troškove potrošene vode, električne energije i plina, kao i drva, nafte ili drugih energenata koji se koriste za potrebe kućanstva.

Slijede restorani i hoteli sa 7,5 posto, pa hrana i bezalkoholna pića sa 6,3 posto, obrazovanje s 5,9 posto, alkoholna pića i duhan s 5,6 posto, a razna dobra i usluge s 5,4 posto. Tu je još i kategorija zdravlja s rastom za 5,1 posto, te rekreacija i kultura s četiri posto.

Pad je na godišnjoj razini zabilježen u tri kategorije – prijevozu, za 1,3 posto, odjeći i obući za 0,6 posto te komunikacijama, za 0,4 posto.

Prema glavnim komponentama indeksa (posebnim agregatima), u komponenti usluga porast cijena na godišnjoj razini iznosio je 6,4 posto. Cijene hrane, pića i duhana porasle su za 6,2 posto, energije za 2,5 posto, a industrijskih neprehrambenih proizvoda bez energije za 0,5 posto, priopćili su iz DZS-a.

Na mjesečnoj razini, pokazala je statistika DZS-a, također su najviše u prosjeku porasle cijene u kategoriji stanovanja, vode, električne energije, plina i ostalih goriva, za 1,9 posto. Slijede restorani i hoteli s 0,7 posto, rekreacija i kultura s 0,6 posto, pa hrana i bezalkoholna pića, s prosječnim poskupljenjem za 0,2 posto, te naposljetku kategorije alkoholnih pića i duhana te komunikacija, s po 0,1 posto.

S druge strane, cijene odjeće i obuće su pale za tri posto, prijevoza za 1,2 posto, a u kategoriji pokućstva, opreme za kuću i redovito održavanje kućanstva za 0,6 posto.

Prema glavnim komponentama indeksa, kod usluga porast cijena na mjesečnoj razini iznosio je 1,4 posto. Cijene hrane, pića i duhana porasle su za 0,2 posto, dok su cijene energije pale za jedan posto, a industrijskih neprehrambenih proizvoda bez energije za 0,7 posto.

HIPC – inflacija na godišnjoj razini 4,6 posto

DZS u priopćenju o indeksu potrošačkih cijena iznosi i podatke o inflaciji mjerenoj harmoniziranim indeksom potrošačkih cijena (HIPC), koji je usporediva mjera inflacije sa zemljama Europske unije.

Po tim podacima, cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju u kolovozu su u odnosu na srpanj 2025. u prosjeku bile više za 0,2 posto, dok su u odnosu na kolovoz 2024. godine porasle za 4,6 posto.

