Ćorić: Izmjene Zakona o PDV-u s ciljem zaštite potrošača

Potpredsjednik Vlade i ministar financija Tomislav Ćorić istaknuo je u ponedjeljak u Saboru kako Vlada predlaže izmjene Zakona o porezu na dodanu vrijednost (PDV) s ciljem zaštite potrošača, održanja stabilnosti i regulacije tržišta energenata.

Izmjenama Zakona o PDV-u Vladi bi bilo omogućeno da Uredbom, a ne stalnim izmjenama predmetnog zakona, potencijalno smanjuje porezne stope na naftne derivate, maksimalno za deset postotnih bodova, no do primjene te mjere bi došlo isključivo u slučaju daljnje eskalacije sukoba na Bliskom istoku i posljedično još snažnijeg rasta cijena energenata.

“Posebne okolnosti uslijed ratnih zbivanja na Bliskom istoku zahtijevaju pravovremenu reakciju kako bi se stabiliziralo tržište bez odgađanja, a koje bi nastalo provođenjem redovnog zakonodavnog postupka. Predložena izmjena Zakona još je jedna mjera s ciljem amortizacije aktualne situacije”, kazao je Ćorić predstavljajući predložene izmjene saborskim zastupnicima.

Vlada bi Uredbom mogla propisati visinu stope PDV-a na energente koji podliježu trošarinama te period važenja Uredbe, dodao je.

“Smisao dopune Zakona je zaštita potrošača, održanje stabilnosti, regulacija tržišta energenata”, poručio je ministar.

Odgovarajući na pitanja zastupnika o tome kako će se spriječiti moguće zlouporabe s obzirom na to da nije propisano na koje će se količine primjenjivati koja stopa PDV-a, Ćorić je naglasio kako su manipulacije onemogućene propisivanjem marži na pojedine energente u okviru njihovih cijena “pa ne može doći do prelijevanja u nečije privatne džepove”.

“Kod izmjene PDV-a u segmentu energenata stvar je znatno jednostavnija nego u slučaju nekih drugih roba i smanjenje stope PDV-a trebalo bi utjecati i na smanjenje cijene”, poručio je na oporbene teze da smanjivanje PDV-a na hranu i druge potrepštine nije u konačnici rezultiralo i smanjenjem cijena.

Boris Lalovac (SDP) upitao je kakvo je mišljenje Europske komisije o ovim izmjenama Zakona s obzirom na to da se u EU direktivi u tom kontekstu ne navodi gorivo te hoće li se, ako dođe do realizacije Uredbe, koristiti postojeće stope PDV-a ili će se ići s nekim drugima. Minimalna stopa za gorivo je 15 posto, a neke zemlje su išle i s nižima, dodao je Lalovac.

“Jasno je naznačeno da na naftu i naftne derivate stopa može biti minimalno 15 postotnih bodova i Hrvatska se misli pridržavati tog pravila. Komunikacija s EK će uslijediti ukoliko će biti potrebe za donošenjem Uredbe, sada je jasan cilj otvoriti manevarski prostor unutar zakonodavnog okvira ukoliko dođe do eskalacije situacije. Želimo biti spremni i nadamo se da neće biti potrebe za tim”, odgovorio je ministar.

Preostaje nam nadati se da će doći do deeskalacije situacije, no ako ne dođe, dodao je, Vlada je tu jasno na poziciji daljnje obrane gospodarske aktivnosti i zaštite standarda naših građana.