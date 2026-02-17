Ćorić podržao prijedlog izmjene direktive o jačanju okvira za mirovinsko osiguranje

Potpredsjednik Vlade i ministar financija Tomislav Ćorić podržao je na sastanku Ecofina opći cilj prijedloga izmjene Direktive o jačanju okvira za mirovinsko osiguranje po osnovi zaposlenja, vezan uz profesionalne mirovine u EU, dok je za prijedlog revizije Uredbe o paneuropskom osobnom mirovinskom proizvodu (PEPP) naveo da su potrebne dorade.

Kako su priopćili iz Ministarstva financija, Ćorić je sudjelovao na sastanku Vijeća EU za ekonomske i financijske poslove (Ecofin) u Bruxellesu, a najvažnija točka dnevnoga reda sastanka Ecofina odnosila se na raspravu o paketu mjera za dopunske mirovine u okviru inicijative Unije štednje i ulaganja.

Ćorić je na sastanku podržao opći cilj prijedloga izmjene Direktive o jačanju okvira za mirovinsko osiguranje po osnovi zaposlenja, koji se odnosi na izgradnju jačeg i učinkovitijeg okruženja profesionalnih mirovina u Europskoj uniji. Posebno je istaknuo važnost uspostave zajedničkih standarda kako bi se osiguralo učinkovito upravljanje i zaštitili interesi članova, uz poštivanje nacionalnog socijalnog i radnog zakonodavstva kojim se regulira organizacija mirovinskih sustava, navode iz Ministarstva.



Drugi dio paketa odnosi se na prijedlog revizije Uredbe o paneuropskom osobnom mirovinskom proizvodu (PEPP), koji je usmjeren mobilizaciji privatne štednje te jačanju dugoročne financijske sigurnosti građana u kontekstu Strategije unije štednje i ulaganja kroz jačanje povjerenja u paneuropske osobne mirovinske proizvode.

Ćorić je istaknuo kako taj prijedlog ima potencijal poboljšati mogućnosti dugoročne štednje građana u razdoblju umirovljenja, kao i ojačati povjerenje u paneuropske osobne mirovinske proizvode, no isto tako i da su potrebne dodatne dorade prijedloga kako bi se osigurala zaštita štediša i očuvala stabilnost nacionalnih mirovinskih sustava.



Europska komisija na sastanku je predstavila najnovije informacije o gospodarskim i financijskim posljedicama ruske agresije na Ukrajinu, a Ecofin je usvojio Preporuke Vijeća o davanju razrješnice Komisiji u vezi s izvršenjem proračuna za 2024. godinu i Zaključci o proračunskim smjernicama za 2027.



Također, ministri su podržali odobrenje Preporuke Vijeća o gospodarskoj politici europodručja za 2026., usvajanje Preporuke Vijeća za aktivaciju nacionalne klauzule o odstupanju od fiskalnih pravila za Austriju te usvajanje provedbene odluka Vijeća o izmjenama Nacionalnog plana za oporavak i otpornost Litve, izvijestili su iz Ministarstva financija.