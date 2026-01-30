Gospodarstvo eurozone neočekivano poraslo – kreatori politika i analitičari ostali zatečeni

Otpornost eurozone došla je do izražaja unatoč pritiscima trgovinskih sporova i geopolitičkih rizika. ECB zasad ne planira promjene kamatnih stopa.

Tempo rasta bio je bolji od 0,2 posto koliko su predviđali ekonomisti i u skladu s rastom od 0,3 posto zabilježenim u prethodna tri mjeseca. Gospodarstvo eurozone sada raste već deveto tromjesečje zaredom.

Europska središnja banka (ECB) nedavno je povisila prognozu rasta BDP-a za ovu godinu na 1,2 posto, a široko se očekuje da će na svom prvom sastanku u 2026. idućeg tjedna zadržati kamatne stope nepromijenjene na razini od dva posto, piše Financial Times.

Predsjednica ECB-a Christine Lagarde u više je navrata hvalila gospodarsku “otpornost” eurozone, pri čemu se rast na početku 2025. pokazao snažnijim od očekivanja unatoč carinama američkog predsjednika Donalda Trumpa.

Španjolska je ostala glavni pokretač rasta, zabilježivši rast od 0,8 posto, brži od očekivanog, dok se i Njemačka, najveće gospodarstvo eurozone, čini se oporavlja nakon višegodišnjih poteškoća, uz rast od 0,3 posto, iznad procjene ekonomista od 0,2 posto.

I Italija je nadmašila prognoze s rastom od 0,3 posto, dok je Francuska, opterećena političkom nestabilnošću, rasla očekivanih 0,2 posto. Irska je, međutim, statistički opteretila cijeli blok jer se njezin golemi multinacionalni sektor, smješten ondje iz poreznih razloga, snažno smanjio. No riječ je prije svega o statističkom učinku, koji ne upućuje na stvarno smanjenje gospodarske aktivnosti, piše Reuters.

Euro je nakon objave podataka ostao gotovo nepromijenjen, uz pad od 0,5 posto u odnosu na općenito jači dolar, na razinu od 1,191 dolara.

Očekivanja trgovaca u pogledu kamatnih stopa također su se jedva promijenila, uz otprilike 25 posto vjerojatnosti za dodatno smanjenje od četvrtine postotnog boda ove godine, prema tržištima swapova.