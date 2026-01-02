Industrija eurozone ponovno posrnula na kraju godine

Proizvodna aktivnost u eurozoni u prosincu je ponovno posrnula, uz brži pad broja novih narudžbi i smanjenje proizvodnje, pokazalo je istraživanje S&P Globala.

Indeks menadžera nabave u industriji eurozone (PMI) u prosincu je pao za 0,8 bodova u odnosu na prethodni mjesec, na 48,8 bodova, pokazali su izračuni S&P Globala koji sastavlja izvješće za Hamburšku komercijalnu banku (HCOB).

To je najniža razina u devet mjeseci.

Vrijednosti više od 50 bodova pokazuju rast aktivnosti, a one niže pad.

“Potražnja za industrijskim proizvodnima iz eurozone ponovno usporava. Značajan pad broja narudžbi, smanjenje broja još nerealiziranih narudžbi i kontinuirani pad zaliha najočitiji su pokazatelji tog (usporavanja)”, rekao je glavni ekonomist HCOB-a Cyrus de la Rubia.

“Čini se da kompanije nemaju ni sposobnosti ni volje za preuzimanje inicijative u nadolazećoj godini, nego postupaju s oprezom, što je otrov za gospodarstvo”, istaknuo je ekonomist.

Nakon devet uzastopnih mjeseci rasta, proizvodnja u eurozoni blago je umanjena, pokazalo je istraživanje.

Broj novih narudžbi potonuo je po najbržoj stopi u gotovo godinu dana, a potražnja za izvozom posustala je najbržim tempom u 11 mjeseci.

Njemačka, najveće gospodarstvo eurozone, u prosincu je ostvarila najslabije rezultate od osam članica čija je industrija dio izračuna indeksa PMI za eurozonu, dosegnuvši najnižu razinu u 10 mjeseci. Italija i Španjolska također su kliznule prema padu aktivnosti.

Svijetla točka bila je francuska industrija, uz skok indeksa na najvišu razinu u 42 mjeseca.

Tvornice su se u prosincu ponovno suočile s problemima u opskrbnim lancima, uz povećanje vremena dostave na najduže od listopada 2022. To je doprinijelo ubrzanju rasta ulaznih troškova na najvišu razinu u 16 mjeseci.

Proizvođači su ipak nastavili smanjivati cijene proizvoda, sedmi put u osam mjeseci, nastojeći potaknuti potražnju.

Zbog slabe potražnje proizvodni pogoni gasili su radna mjesta 31. uzastopni mjesec, pokazalo je istraživanje.

“Sve u svemu, industrijski sektor eurozone teško će izgraditi čvrsto uporište u 2026. godini. U tome bi mu ipak donekle mogla pomoći ekspanzivna fiskalna politika”, dodao je De la Rubia.

Usprkos trenutnim izazovima, očekivanja poslovnih čelnika iz sektora industrije popela su se na najvišu razinu od veljače 2022., čime se optimizam vratio na razinu iz razdoblja netom prije ruske invazije na Ukrajinu.

