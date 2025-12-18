Čelnik AstraZenece: Europska farmaceutska industrija će za 15 godina biti tek blijeda sjena

Direktor farmaceutskog diva Pascal Soriot u Intervjuu Le Mondeu upozorio je da će se pad Europe u proizvodnji inovativnih lijekova vjerojatno dodatno ubrzati kao posljedica politika koje provodi Donald Trump.

Pascal Soriot, prvi čovjek britanskog farmaceutskog giganta AstraZeneca, u intervjuu danom Le Mondeu upozorio je da se Europa danas suočava s dvostrukom prijetnjom. S jedne strane, velike farmaceutske kompanije masovno ulažu u SAD kako bi izbjegle visoke poreze koje im prijeti uvesti administracija Donalda Trumpa. S druge strane, Kina je već lider u generičkim lijekovima i postala je ozbiljan konkurent u području inovativnih lijekova.

“Europa je nekad bila velika farmaceutska sila, većine je inovacija dolazila je sa Starog kontinenta. Posljednjih deset godina SAD su se uzdigle u glavno središte inovacija”, ističe Soirot i dodaje da je problem u tome što se Europa usredotočila isključivo na troškove.

“Izgubila je kontrolu nad lancem opskrbe generičkim lijekovima, pri čemu se aktivne tvari danas uglavnom proizvode u Indiji ili Kini. Sada gubi kontrolu i nad lancem opskrbe inovativnim lijekovima”, kaže prvi čovjek Astrozenece.

U Europi kaže još uvijek postoji značajna industrijska baza, uglavnom iz povijesnih razloga. “Problem je u tome što se proizvodi budućnosti – poput staničnih terapija, konjugata antitijelo-lijek ili glasničke RNK – oslanjaju na nove tehnologije koje zahtijevaju drukčije proizvodne alate. Primjerice, radioligande, koji sadrže radioaktivni element, ne možete proizvoditi u tvornici koja proizvodi tablete. Te nove proizvodne tehnologije sve se češće instaliraju u SAD-u i Kini”, naglašava Soirot i uspoređuju situaciju s pričom o žabi koja je stavljena u vodu koja se postupno zagrijava.

“Na kraju žaba biva skuhana jer ne shvaća da temperatura raste. Europa je poput te žabe. I to je tragedija, jer ako ne dođe do buđenja, za 15 godina Europa će shvatiti da je, uz generike, izgubila kontrolu i nad inovativnim lijekovima”, smatra Soirot.

Dodaje kako će se pad Europe u proizvodnji inovativnih lijekova vjerojatno dodatno ubrzati zbogameričke politike. SAD, ističe, farmaceutsku industriju promatra slično kao obrambenu industriju. “Shvatili su da im je dosta financiranja globalnog istraživanja i razvoja novih lijekova, dok se proizvodnja odvija drugdje, a pritom Europljani plaćaju manje cijene nego Amerikanci. Farmaceutske kompanije zbog toga su prisiljene obvezati se na ulaganja i izgradnju tvornica u SAD-u. Kao rezultat toga, postupno ćemo vidjeti pomak pri čemu će Europa sve više biti opskrbljivana iz SAD-a”, rekao je čelnik AstraZeneke u intervjuu Le Mondeu.