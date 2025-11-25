Croatia Airlines povećava temeljni kapital za 43 milijuna eura

Uprava Croatia Airlinesa sazvala je izvanrednu skupštinu dioničara za 29. prosinca, na kojoj će se odlučiti o povećanju temeljnog kapitala za 43 milijuna eura i to na način da se potraživanja države pretvore u dionički udjel izdavanjem novih dionica.

Kako se navodi u javnom pozivu objavljenom u utorak, predlaže se odluka o povećanju temeljnog kapitala pretvaranjem potraživanja Republike Hrvatske u dionički udio izdavanjem novih dionica za iznos 43 milijuna eura, pa bi nakon toga temeljni kapital nacionalne zrakoplovne kompanije dosezao 135,4 milijuna eura.

Takvo povećanje temeljnog kapitala provest će se ulogom u pravima potraživanja i to ugovora o zajmu zaključenim s državom na iznos od 250 milijuna kuna ili 33,2 milijuna eura te dijela ugovora o zajmu, također zaključenog s državom, u iznosu od 9,8 milijuna eura. Nove dionice preuzet će RH, a to povećanje kapitala provest će se bez objavljivanja ponude za preuzimanje.



Inače, u prvih devet mjeseci ta je državna kompanija ubilježila operativni gubitak od 21,5 milijuna eura, pri čemu su prihodi iz poslovanja porasli tri posto u odnosu na isto lanjsko razdoblje, dosegnuvši 204,7 milijuna eura, dok su troškovi uvećani devet posto, na 226,2 milijuna eura.