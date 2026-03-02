Deloitte Srednja Europa i ElevenLabs udružuju snage za transformaciju korisničkog iskustva pomoću agentske umjetne inteligencije

Deloitte Srednja Europa i ElevenLabs objavili su suradnju s ciljem podrške poduzećima u transformaciji korisničkog iskustva pomoću agentske umjetne inteligencije (engl. Agentic AI). Ovo partnerstvo omogućuje Deloitteovim klijentima tečnije, pouzdanije i više-kanalne interakcije sa svojim kupcima, a ujedno je i prva suradnja ElevenLabsa s jednom od tvrtki iz tzv. “velike četvorke” revizorskih i savjetodavnih poduzeća.

Spajajući ElevenLabsovu platformu za konverzacijske AI agente uz široko konzultantsko iskustvo i stručno znanje Deloittea o partikularnim industrijama, obje će tvrtke pomoći poduzećima da transformiraju korisničko iskustvo, kanale prodaje i unutarnje operacije. Cilj je pomoći klijentima u osmišljavanju, implementaciji i operativnom radu s više-kanalnim (engl. omnichannel) AI agentima koji će biti duboko integrirani u poslovne sustave i optimizirani za performanse, kvalitetu i upravljanje, osiguravajući tako maksimalnu učinkovitost i pouzdanost.

Partnerstvo uključuje suradnju Deloittea i ElevenLabsa na portfelju ponuda fokusiranih na industrije u kojima korisničko iskustvo stvara najveću vrijednost, poput korisničke podrške i naplate. Rješenja će biti implementirana koristeći ElevenAgente kao pouzdane više-kanalne agente velikih razmjera, pripremljene na temelju Deloitteovih kompetencija u strategiji i dizajniranju korisničkog iskustva, kao i pri implementaciji i transformaciji operativnog modela.

Kao dio partnerstva, Deloitte i ElevenLabs će razviti niz akceleratora za korisničko iskustvo kako bi pomogli poduzećima u bržem i pouzdanijem usvajanju tih rješenja. To uključuje, ali nije ograničeno na: korištenje glasa kao dodatnog kanala u transformaciji poslovanja, industrijske predloške/blueprinte za složena korisnička iskustva (poput pružanja usluge, podrške i olakšanja prodaje) te obrasce za učinkovitu integraciju na poslovne sustave.

“U našem radu s klijentima u Srednjoj Europi primjećujemo rastuću potražnju za AI agentima koji pouzdano funkcioniraju horizontalno, duž cijelog lanca vrijednosti u poduzeću te kao takvi predstavljaju značajnu poslovnu transformaciju. Kroz naše partnerstvo s ElevenLabsom, omogućit ćemo organizacijama da ugrade AI agente u ključne procese usmjerene na klijente i operativne procese, pri tome ćemo omogućiti jednostavno skaliranje i upravljanje agentima, kao i osigurati stvaranje dugoročne vrijednosti”, izjavio je Gordan Kožulj, direktor u Deloitteovom odjelu poslovnog savjetovanja.

“Sljedeću fazu korisničkog iskustva definirat će agenti koji mogu sigurno i pouzdano rasuđivati i djelovati unutar cijelog poduzeća. Ovo partnerstvo s Deloitteom omogućit će nam da kombiniramo naše vodeće AI modele i platformu za agente s njihovom stručnošću u strategiji, isporuci i transformaciji. Zajedno ćemo pomoći poduzećima da implementiraju industrijski specifične konverzacijske agente koji zadovoljavaju visoke standarde u pogledu performansi, kontrole i usklađenosti”, dodao je Mati Staniszewski, suosnivač, ElevenLabs.

U današnjem dinamičnom poslovnom okruženju, sposobnost pružanja prilagođenog i učinkovitog korisničkog iskustva postaje ključna konkurentska prednost. Partnerstvo Deloitte Srednje Europe i ElevenLabsa predstavlja značajan korak naprijed u demokratizaciji napredne agentske umjetne inteligencije, omogućujući poduzećima ne samo da prate, već i predvode trendove u interakciji s klijentima i optimizaciji internih procesa.

Ova suradnja postavlja temelje za budućnost u kojoj će tehnologija služiti kao pouzdan partner u stvaranju dubljih i smislenijih veza s korisnicima, istovremeno osiguravajući operativnu izvrsnost i usklađenost s najvišim standardima.