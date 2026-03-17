Delta Logistic International u vlasništvu umirovljenih generala novi koncesionar u Teretnoj luci Gaženica

Tvrtka Delta Logistic International u vlasništvu umirovljenih generala Ivana Čermaka i Ante Gotovine te nekadašnjega ministra obrane Ante Kotromanovića novi je koncesionar u Teretnoj luci Gaženica u Zadru, potvrdio je Hini ravnatelj Lučke uprave Zadar Željko Knežević.

Novi koncesionar izglasan je jednoglasno na sjednici Upravnog vijeća Lučke uprave Zadar 10. ožujka, rekao je ravnatelj Knežević.

“Tvrtka Delta Logistic International na natječaju je ponudila 1,50 eura po četvornome metru koncesijskog područja i 1,5 posto varijabilno na promet koji će ostvariti, a najavili su da će minimalni varijabilni iznos biti 8,2 milijuna eura”, kazao je.

Novi koncesionar obvezao se da će u prvih sedam godina na koncesijskom području uložiti 30,4 milijuna eura neto.

S bivšim koncesionarima u Teretnoj luci Gaženica, tvrtkom Luka Zadar d.d. kineskih vlasnika, Lučka uprava Zadar raskinula je ugovor početkom studenoga prošle godine.