Jadrolinija: Lani prevezeno 12,6 milijuna putnika i 3,8 milijuna vozila

Jadrolinija je u 2025. godini prevezla 12,6 milijuna putnika, što je na razini prethodne rekordne godine i potvrđuje stabilnu potražnju te 3,8 milijuna vozila, što je dva posto više vozila nego prethodne godine, a rast i trend naturalnih pokazatelja prate i pozitivni financijski rezultati.

Rekao je to na upit Hine predsjednik Uprave Jadrolinije Robert Blažinović, ističući kako je Jadrolinija u razdoblju velikog investicijskog ciklusa i značajnih ulaganja u flotu, sigurnost i digitalizaciju. Postupno će rashodovati starije brodove i zamijeniti ih modernijim, energetski učinkovitijim i ekološki prihvatljivijim, a planirana je izgradnja do deset novih brodova, pri čemu bi većinu činili trajekti, uz tri nova putnička broda.

Blažinović podsjeća da je potpisano mandatorno pismo sa Svjetskom bankom i Međunarodnom financijskom korporacijom (IFC) vezano uz zelenu tranziciju flote. “Zajam je namijenjen ovom investicijskom ciklusu, dok se dio projekata, poput pojedinih novogradnji, planira financirati i iz vlastitih sredstava. Ukupna vrijednost investicije i konačni uvjeti zajma još su u fazi usuglašavanja, no, svakako je riječ o najvećem modernizacijskom ciklusu u novijoj povijesti kompanije,” rekao je.

U tijeku je natječaj za gradnju novog putničkog broda za Elafite, tzv. “Nove Postire“, projekta kojeg Jadrolinija financira iz vlastitih izvora.

“Kada je riječ o projektima planiranima u suradnji sa Svjetskom bankom, proveden je postupak nabave za odabir projektanta za tri trajekta duljine 100 metara te uskoro očekujemo potpisivanje ugovora s odabranim projektantom. Također, za pet trajekata duljine 110 metara proveden je postupak odabira projektanta te je s odabranim ponuditeljem potpisan ugovor”, kazao je Blažinović.

Novi brodovi trebali bi flotu ulaziti u iduće dvije godine

Na upit o dinamici i rokovima, predsjednik Uprave Jadrolinije naglašava kako se obnova flote odvija u nekoliko strateških smjerova. “Brzobrodska flota već je značajno pomlađena. U posljednjih sedam godina floti je priključeno šest novih brodova: Jelena, Cvijeta, Ružica, Danica, Kata i Mila. Istodobno se postupno rashoduju stariji katamarani poput Olee i Dubravke. Time odgovaramo na sve veću potražnju za brzim i učinkovitijim pomorskim prijevozom. Novi trajekti i putnički brodovi, čije je realizacija planirana kroz različite financijske aranžmane, trebali bi u flotu ulaziti u iduće dvije godine, ovisno o dinamici ugovaranja i gradnje.“

Upitan kada se očekuje potpisivanje ugovora o zajmu sa Svjetskom bankom, Blažinović je rekao da su prošli mjeseci intenzivnih priprema i usklađivanja sa zahtjevima Svjetske banke te da se finalizacija dogovora očekuje u narednom razdoblju, ne precizirajući kada bi to moglo biti. No, dodaje, uspješnom zaključenju dogovora i pokretanju projekta Zelenog i učinkovitog trajektnog sektora u Hrvatskoj prethode i legislativno usklađivanje s regulativama EU te odgovarajuće prilagodbe zakonodavnog okvira u području pomorskog prometa.

Na pitanje koliko je uloženo u sigurnost i remonte brodova, Blažinović naglašava da se lani oko 50 posto ukupnih rashoda Jadrolinije odnosilo na remonte. “Kada je riječ o sigurnosti, lani je provedeno kadrovsko ojačavanje i organizacijsko restrukturiranje službe sigurnosti. Donesen j niz dodatnih mjera za podizanje razine sigurnosti na brodovima na najvišu moguću te se stalno provode edukacije pomoraca, s posebnim naglaskom na komunikaciju i koordinaciju na relaciji kopno–brod,“ rekao je.

Dodao je da se posebna pažnja posvećuje kibernetičkoj sigurnosti, da Jadrolinija sudjeluje u europskom projektu CYSCROMS za jačanje kibernetičke sigurnosti u hrvatskom pomorskom prometu te da se poslovanje usklađuje sa Zakonom o kibernetičkoj sigurnosti i pripadajućom Uredbom.

Priprema sezone i razvoj komercijalnih sezonskih linija

Što se tiče pripreme turističke sezone, trenutno su u tijeku remonti brodova i priprema flote, redovi plovidbe usklađeni su, a naglasak je na prilagodbi kapaciteta stvarnim potrebama tržišta, osobito u vrhuncu sezone. Kontinuirana je suradnja sa svim službama, kako bi se tijekom sezonskih gužvi osigurala protočnost prometa i visoka sigurnost.

Blažinović ističe da se radi i na unaprjeđenju korisničkog iskustva. “Do početka sezone planiramo predstaviti AI chatbot – Jadrolinijinog digitalnog putnog asistenta koji će putnicima pružati informacije o linijama, redovima plovidbe i cijenama”, kazao je.

Dodaje kako se važan dio priprema odnosi i na razvoj komercijalnih sezonskih linija i podsjeća da ove godine Jadrolinija uvodi brze katamaranske linije Split – Bol – Hvar – Vis te Zadar – Silba – Mali Lošinj, koje će od lipnja do rujna povezivati popularne otočne destinacije.

U floti Jadrolinije sada je 58 brodova prosječne starosti 27,8 godina, što je manje od europskog prosjeka, koji iznosi oko 33 godine. Jadrolinija održava 40 linija, 4 međunarodne i 36 lokalnih linija, sada u njoj zaposleno 1935 ljudi, a tijekom turističke sezone broj zaposlenih raste do 10 posto.

Sadašnjim članovima Uprave Jadrolinije mandat je u veljači ponovno potvrđen na razdoblje od najduže šest mjeseci, odnosno do imenovanja Uprave putem javnog natječaja.