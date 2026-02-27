Putnici poznatu aviokompaniju proglasili najgorom: Svaki treći imao je problema tijekom leta

U anketi potrošačke organizacije Which?, provedenoj među više od 5500 putnika, zrakoplovne kompanije ocjenjivale su se prema zadovoljstvu korisnika, udobnosti, dodatnim naknadama i pouzdanosti.

U anketi provedenoj među više od 5500 putnika, potrošačka organizacija Which? svrstala je Ryanair na posljednje mjesto među prijevoznicima za kratke relacije, sa stopom zadovoljstva od 55 posto.

Zrakoplovna kompanija uzvratila je na rezultate, nazvavši ih “lažnima”.

“Ni mi ni naših 208 milijuna putnika ne pridajemo nikakvu pozornost ovim izmišljenim i konstruiranim anketama ni njihovim lažnim rezultatima. Svaki putnik koji rezervira let ima izbor, a prošle je godine 208 milijuna potrošača odabralo Ryanair, dok nitko ne čita niti obraća pažnju na lažne ankete organizacije Which?”, poručio je glasnogovornik Ryanaira.

Putnici su kritizirali dodatne naknade te naveli da su sjedala neudobna. “Predstavlja se kao niskobudžetna aviokompanija, ali zarađuju na dodacima koji višestruko nadmašuju uštedu na cijeni karte”, rekao je jedan od ispitanika.

Više od trećine putnika Ryanaira prijavilo je da je nešto pošlo po zlu tijekom njihova putovanja.

“Uzorak nije vjerodostojan”

Wizz Air također je loše prošao, s ocjenom od 59 posto. Jedan ga je ispitanik opisao kao “konzistentno loš i preskup”, navodeći kašnjenja i lošu komunikaciju, piše Sky News.

Poput Ryanaira, i ta je kompanija osporila vjerodostojnost ankete, navodeći da obuhvaća tek 0,002 posto od 12 milijuna putnika koje je prevezla prošle godine.

“Nijedna vjerodostojna organizacija ne može tvrditi da je takav uzorak reprezentativan. Naš snažan rast broja putnika, koji raste iz godine u godinu, jasno pokazuje da putnici cijene niske cijene Wizza i vodeće operativne rezultate u industriji”, rekao je glasnogovornik.

Rang-lista zrakoplovnih kompanija za kratke letove

(% zadovoljstva putnika i veličina uzorka)

izvor: Which?, Sky News

Pri dnu ljestvice za kratke letove našli su se i Turkish Airlines (66%), Loganair (65%) i Vueling Airlines (63%).

Na vrhu ljestvice našao se Jet2 s ocjenom od 76%, a putnici su pohvalili njegovu pouzdanost. Odmah iza njega sa 73 posto smjestili su se Lufthansa i Norwegian.

Američke kompanije pri dnu

Što je s tiče dugih letova, na dnu popisa se našao Aer Lingus s ocjenom od 65 posto. Putnici su mu dali nisku ocjenu za udobnost sjedala i uvjete u kabini.

Američke aviokompanije također su među slabijima, pri dnu ljestvice su Delta (70%), American Airlines (69%) i United Airlines (68%). Na prvom mjestu našao se Singapore Airlines s ocjenom od 81 posto, zahvaljujući kvaliteti kabine i korisničkoj usluzi.

Rang-lista zrakoplovnih kompanija za duge letove

(% zadovoljstva putnika i veličina uzorka)

izvor: Which?, Sky News

Urednik Which? Travela Rory Boland rekao je da rezultati ankete pokazuju kako putnici trebaju biti oprezni s niskim početnim cijenama.

“Nečuveno je vidjeti kako se Ryanair i Wizz Air otvoreno podsmjehuju lošim iskustvima vlastitih putnika. Rado ističu broj putnika koji lete s njima, ali na mnogim rutama jednostavno ne postoji drugi izbor”, rekao je.

“Mnogi putnici lete s njima zbog primamljivo niskih početnih cijena. No apsurdno visoke naknade za prtljagu i druge dodatke znače da više nisu zajamčeno najjeftinija opcija. Više smo puta utvrdili da aviokompanije koje u cijenu karte uključuju prtljagu i odabir sjedala na kraju mogu biti jeftinije. Letite s nekim drugim, ako možete”, rekao je Boland.