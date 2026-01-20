Elon Musk ponovno razmišlja o kupnji poznate zrakoplovne kompanije: “Koliko bi to koštalo?”

Elon Musk javno se raspitao o kupnji niskotarifne irske zrakoplovne tvrtke Ryanair u ponedjeljak poslijepodne u nizu objava na X-u, što je njegova najnovija objava da bi mogao razmotriti kupnju tvrtke koja se bori s problemima.

Musk je odgovorio na duhovitu objavu zrakoplovne tvrtke na X-u u kojoj se čini da se protivi dodavanju Wi-Fi-ja u avione, pitajući Ryanair: “Koliko bi koštalo da vas kupim?“ i dodajući: “Zaista želim da Ryan bude na čelu Ryan Aira. To je vaša sudbina.“

Nekoliko trenutaka kasnije, na svom profilu na X-u upitao je korisnike treba li kupiti tvrtku. 79% korisnika je odgovorilo potvrdno.

“Ne bih uopće obraćao pažnju na Elona Muska, on je idiot“, rekao je izvršni direktor Ryanaira Michael O’Leary u podcastu krajem prošlog tjedna, izazvavši Muskov bijes. “Vrlo je bogat, ali je i dalje idiot.“

Sukob je izbio nakon što je O’Leary u radijskom intervjuu za irski Newstalk odbacio Muska i njegovu ideju instaliranja SpaceX-ove satelitske internetske usluge Starlink na Ryanairove zrakoplove, rekavši da Elon Musk ne zna ništa o letovima i otporu.

Sljedećeg dana, Musk je javno reagirao na isječak nazvavši O’Learyja “potpunim idiotom”, dodajući: “Otpustite ga”.

Ryanair je javno isključio mogućnost ugradnje Starlinka u svoju flotu od više od 600 zrakoplova Boeing 737. Poručili su da bi vanjske antene povećale otpor zraka, a time i potrošnju goriva.

Ryanair Holdings plc je javna tvrtka, što znači da bi Musk morao izvesti neprijateljsko preuzimanje ili dati ponudu za akviziciju dioničarima kako bi stekao kontrolu.