Bogatstvo Elona Muska premašilo 600 milijardi dolara

Najbogatija osoba na svijetu upravo je dosegla još jednu veliku prekretnicu zahvaljujući rastu vrijednosti svoje tvrtke SpaceX.

Elon Musk postao je prva osoba čija je neto vrijednost premašila 600 milijardi dolara. Ranije ovog mjeseca, Muskov proizvođač raketa SpaceX objavio je ponudu za preuzimanje, procjenjujući tvrtku na 800 milijardi dolara, u odnosu na 400 milijardi dolara u kolovozu, rekla su dva investitora tvrtke za Forbes.

To je povećalo bogatstvo Muska, koji posjeduje procijenjenih 42% SpaceX-a, za 168 milijardi dolara na procijenjenih 677 milijardi dolara od ponedjeljka u 12 sati po istočnom vremenu. Musk je sada prva osoba ikada vrijedna 600 milijardi dolara ili više. Nitko drugi nikada nije vrijedio 500 milijardi dolara.

Ponuda za izlazak na burzu dolazi u trenutku kada SpaceX cilja na inicijalnu javnu ponudu dionica (IPO) 2026. godine koja bi tvrtku mogla procijeniti na oko 1,5 bilijuna dolara, potvrdio je Forbesu jedan od investitora tvrtke. Ponudu za izlazak na burzu i SpaceX-ove planove za inicijalnu javnu ponudu dionica prethodno je izvijestio niz medija.

Čak i bez inicijalne javne ponude dionica po toj procjeni, koja bi Muska vjerojatno učinila bilijunašem, Muskov udio u SpaceX-u od procijenjenih 336 milijardi dolara sada je njegova najvrjednija imovina, prema procjenama Forbesa. Njegov udio od 12% u Tesli, u međuvremenu, vrijedi 197 milijardi dolara, isključujući dioničke opcije iz njegove nagrade za uspješnost izvršnog direktora za 2018. godinu, koje je sudac iz Delawarea poništio u siječnju 2024. Forbes je umanjio vrijednost tih opcija za 50%, na 69 milijardi dolara, u iščekivanju rezultata Muskove tekuće žalbe na presudu Vrhovnom sudu Delawarea.

Ako Musk izgubi tu privlačnost, Tesla bi mu i dalje mogla pružiti alternativni put do toga da postane bilijunaš. To je zato što su u studenom dioničari Tesle odobrili rekordni paket plaća koji bi Musku mogao dati do 1 bilijun dolara dodatnih dionica (prije oporezivanja i troškova otključavanja ograničenih dionica) ako Tesla postigne prekretnice poput povećanja tržišne kapitalizacije više od osam puta u sljedećih deset godina.

Tu je i Muskov xAI Holdings, koji je navodno u pregovorima o prikupljanju novog financiranja uz procjenu od 230 milijardi dolara. To bi bilo više nego dvostruko više od procjene od 113 milijardi dolara koju je Musk tvrdio kada je osnovao tvrtku u ožujku spajanjem svog startupa za umjetnu inteligenciju xAI sa svojom tvrtkom za društvene medije X . Forbes procjenjuje da Musk posjeduje 53% udjela u xAI Holdingsu vrijednom 60 milijardi dolara.

Prelazak granice neto vrijednosti od 600 milijardi dolara samo je posljednja u nizu prekretnica koje je Musk postigao u posljednjih pet godina. Muskovo bogatstvo iznosilo je 24,6 milijardi dolara u ožujku 2020.; rastuće dionice Tesle učinile su ga petom osobom ikad vrijednom 100 milijardi dolara do kolovoza te godine. Zatim je u siječnju 2021. prvi put postao najbogatija osoba na svijetu, s neto vrijednošću od gotovo 190 milijardi dolara. U rujnu 2021. postao je treća osoba ikad vrijedna 200 milijardi dolara (Jeff Bezos iz Amazona i Francuz Bernard Arnault iz konglomerata luksuzne robe LVMH pretekli su ga u tom cilju). Musk je potom dosegao 300 milijardi dolara u studenom 2021., 400 milijardi dolara u prosincu 2024. i 500 milijardi dolara u listopadu. (Larry Ellison iz Oraclea jedina je druga osoba koja je dosegla granice od 300 i 400 milijardi dolara.)

Musk je sada bliže tome da postane bilijunaš nego da izgubi titulu najbogatije osobe na svijetu, s obzirom na njegovu prednost od 425 milijardi dolara u odnosu na trenutnog drugog na listi, suosnivača Googlea Larryja Pagea, čije se bogatstvo procjenjuje na 252 milijarde dolara. A budući da Musku nedostaje samo 23 milijarde dolara da dosegne granicu od 700 milijardi dolara, možda neće morati dugo čekati na svoju sljedeću veliku prekretnicu.

Matt Durott, novinar Forbesa