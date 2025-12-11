Google bi mogao zaraditi više od 100 milijardi dolara — sve zbog jedne Muskove objave na X-u

Elon Musk je u srijedu na svojoj društvenoj mreži dao naslutiti da su špekulacije o IPO-u njegove tvrtke utemeljene, nazvavši tumačenje novinara Ars Technice Erica Bergera o predstojećoj javnoj ponudi “točnim”.

Alphabet, matična kompanija Googlea, ove je godine među najvećim burzovnim pobjednicima — njezina je dionica porasla gotovo 70 posto, a tržišna kapitalizacija dosegla 3,8 bilijuna dolara.

Tvrtka je pritom napravila i ulaganje koje bi se moglo pokazati jednim od najunosnijih ulagačkih poteza u povijesti startupova, a koje bi napokon moglo uroditi plodom iduće godine. Google je 2015. uložio oko 900 milijuna dolara u SpaceX za udio od otprilike sedam posto. Svemirska kompanija Elona Muska tada je bila procijenjena na 12 milijardi dolara, piše Business Insider.

Četrvtina dobiti Googlea

Sve je izvjesnije kako SpaceX planira izlazak na burzu iduće godine, uz valuaciju od 1,5 bilijuna dolara, što bi Googleov udio učinilo vrijednim oko 111 milijardi dolara. U objavi na platformi X u srijedu, Musk je izgleda potvrdio nagađanja o javnoj ponudi, nazvavši objašnjenje novinara Ars Technice Erica Bergera o skorom IPO-u “točnim”.

Čak i za kompaniju veliku poput Googlea, SpaceX-ov uspjeh već je imao mjerljiv utjecaj na zaradu. Ranije ove godine Google je izvijestio o dobitku od osam milijardi dolara iz “nemarketable equity securities”, za koje je Bloomberg identificirao da se odnose na SpaceX. Taj je dobitak predstavljao 25 posto Googleove neto dobiti u prvom tromjesečju 2025.

Google je jedan od najvećih vanjskih ulagača u SpaceX, uz VC fond Founders Fund i Fidelity.

Ulaganje dočekano skepsom

Googleovo ulaganje iz 2015., usmjereno prije svega na Starlink, danas izgleda kao golemi uspjeh, no tada je dočekano sa značajnom skepsom. “Jedan od velikih tehničkih i financijskih izazova predloženog projekta jest trošak ugradnje zemaljskih antena i računalnih terminala za primanje satelitskih signala”, pisao je tada The Wall Street Journal o Googleovoj investiciji. “Drugo otvoreno pitanje jest kako SpaceX planira odašiljati internetske signale prema Zemlji. Vjeruje se da kompanija ne posjeduje prava na radiofrekvencijski spektar.”

Većina tih pitanja danas je odgovorena kroz Starlink, koji koriste svi – od ukrajinske vojske do United Airlinesa. Osim samog papiričnog dobitka, Googleova investicija donijela je i stratešku prednost, jer SpaceX koristi Google Cloud za pogon Starlinka.