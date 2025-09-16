Elon Musk napravio rijetko viđeni manevar i jednim potezom obrisao dugove Tesle

Najbogatiji čovjek svijeta je za milijardu dolara kupio dionice Tesle, što je potaknulo rasto njihove vrijednosti te su automatski obrisani gubici stvoreni ove godine.

Elon Musk potrošio milijardu dolara vlastitog novca kako bi kupio dodatne dionice Tesle, dajući time posrnuloj dionici prijeko potrebnu potvrdu povjerenja za potpuni povratak i prelazak u pozitivu ove godine.

Kupnja, obavljena u petak i objavljena u ponedjeljak u podnesku regulatoru, predstavlja rijedak potez – bilo Muska ili bilo kojeg drugog izvršnog direktora. Malo se poslovnih lidera odlučuje koristiti vlastiti novac za kupnju dionica svoje kompanije, a da pritom ne koriste opcije koje im omogućuju kupnju dionica po znatno nižoj cijeni od tržišne, piše CNN.

Vijest je u ponedjeljak podigla Tesline dionice za sedam posto pri otvaranju tržišta. Iako taj početni rast nije potrajao, dionica je dan završila s rastom od gotovo četiri posto. To je bilo dovoljno da se izbrišu preostali gubici Teslinih dionica u ovoj godini, koje su u jednom trenutku bile niže za 42 posto u odnosu na kraj 2024.

“Riječ je o ogromnom glasu povjerenja od strane Muska i bikovi vole to vidjeti”, rekao je Dan Ives, tehnološki analitičar u Wedbush Securities i jedan od najvećih Teslinih zagovornika na Wall Streetu. “Šalje pozitivan signal nakon vrlo burne godine za Muska i Tesline dioničare.” To što Musk može izdvojiti milijardu dolara za kupnju dionica uglavnom kao simboličan čin još je jedan pokazatelj njegova golemog bogatstva. Trošak je lako podnošljiv za najbogatiju osobu na planetu. Zapravo, rast vrijednosti dionice u ponedjeljak dodao je oko 5,8 milijardi dolara njegovoj neto imovini, više nego pokrivajući trošak kupnje.

Buran odnos s Trumpom

Tesline su dionice gotovo udvostručile vrijednost nakon izbora, jer su ulagači računali da će Muskov blizak odnos s tada novoizabranim predsjednikom Donaldom Trumpom pomoći financijskim izgledima kompanije, posebno u planovima za autonomna vozila i razvoj flote robotaksija. Nakon što su u prosincu dosegnule rekordnu razinu, dionice su počele naglo padati. Osim političkog otpora koji je naštetio prodaji, kompanija se suočava i s rastućom konkurencijom drugih proizvođača električnih vozila, posebno u Kini. BYD je spreman prestići Teslu kao najvećeg svjetskog proizvođača električnih vozila, iako njihovi automobili nisu dostupni na američkom tržištu.

Tesla i drugi proizvođači suočavaju se i s ukidanjem poreznog poticaja od 7500 dolara za američke kupce električnih vozila krajem ovog mjeseca. Dok se očekuje da će to povećati Tesline prodaje u trećem kvartalu, tvrtka će vjerojatno vidjeti nagli pad u ostatku godine.

Musk se, osim toga, razišao s Trumpom nakon što je napustio svoju ulogu u administraciji i vratio se vođenju Tesle.

Ipak, Tesline su dionice porasle s ovogodišnjih najnižih razina. Musk i Teslini pristaše na Wall Streetu ističu da je buduća vrijednost kompanije vezana uz njezinu tehnologiju autonomne vožnje i planove za robotaksije.

Kritike i iz Vatikana

Prošlog tjedna Tesla je predložila novi paket plaće za Muska koji bi mu mogao donijeti dodatne opcije na dionice, potencijalno vrijedne bilijun dolara, ako Tesla postigne određene ciljeve prodaje i valuacije.

Kako je Musk postao aktivan u vođenju Trumpova novoosnovanog Ministarstva za učinkovitost vlade, kompanija se počela suočavati s otporom onih koji su se protivili Trumpu i njegovoj agendi. Tesla je u prvom i drugom kvartalu zabilježila najveći pad prodaje u svojoj povijesti, a i dobit je naglo pala. Međutim, Musk neće dobiti dodatne dionice niti prihod od Tesle osim ako njezina vrijednost na tržištu ne poraste za više od 50 posto, na tržišnu kapitalizaciju od dva bilijuna dolara. Trenutačno vrijedi 1,3 bilijuna. Prošlog tjedna Tesline su dionice porasle 13 posto nakon što je paket plaće objavljen.

U svom je prošlotjednom izvještaju Tesla naglasila važnost da Musk i dalje ostane fokusiran na kompaniju. On je također izvršni direktor nekoliko drugih poduzeća, uključujući raketnu tvrtku SpaceX i kompaniju za umjetnu inteligenciju xAI, koja posjeduje društvenu mrežu X kupljenu za 44 milijarde dolara 2022. Osim brojnih poslovnih interesa, Musk je i dalje aktivan u politici, unatoč razlazu s Trumpom. Najavio je osnivanje treće političke stranke, ali detalji zasad ostaju nejasni.

Musk i dalje ima brojne kritičare, ne samo zbog politike i podjela koje izaziva njegovim objavama na društvenim mrežama, nego i zbog golemog bogatstva i utjecaja koje mu ono donosi. Papa Lav XIV., u svom prvom opsežnom intervjuu otkako je postao prvi američki papa, naveo je upravo golema primanja direktora, posebno Muska i njegov predloženi paket plaće, kao simbol nejednakosti prihoda koja, prema njegovim riječima, stoji iza polarizacije društva.

“Što to znači i čemu to vodi? Ako je to jedina stvar koja ima vrijednost, onda smo u velikim problemima”. rekao je u intervjuu u nedjelju za katolički portal Crux.

Želi kontrolu nad kompanijama

Kupnjom u ponedjeljak Musk je dodao još 2,6 milijuna Teslinih dionica svom portfelju. No to je tek neznatno povećalo njegov udio u kompaniji – njegov vlasnički udio porastao je za manje od jedan posto.

Musk je i ranije kupovao pakete Teslinih dionica na otvorenom tržištu, no većina je dolazila kroz korištenje opcija na dionice koje je dobivao kao naknadu. Ukupno posjeduje 413 milijuna Teslinih dionica, što predstavlja 12,8 posto ukupnog broja.

No Musk je izjavio da želi kontrolirati barem 25 posto kompanije. Zaprijetio je da će dio svojih AI aktivnosti prebaciti s Tesle na xAI ako ne dobije veću kontrolu.

“Ne osjećam se ugodno razvijati Teslu u lidera AI-ja i robotike bez otprilike 25 posto glasačke kontrole. Dovoljno da budem utjecajan, ali ne toliko da me se ne može nadglasati”, napisao je Musk u objavi na X-u u siječnju 2024. “Ako to ne bude slučaj, radije ću razvijati proizvode izvan Tesle.”