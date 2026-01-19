Elon Musk na pragu 800 milijardi dolara: xAI-jev novi krug financiranja gura ga u povijest

Najbogatija osoba na svijetu povećala je bogatstvo za 62 milijarde dolara nakon što su privatni ulagači više nego udvostručili procjenu vrijednosti njegove tvrtke za umjetnu inteligenciju i društvene mreže na 250 milijardi dolara.

Elon Musk nalazi se na pragu da postane prva osoba u povijesti čije će se bogatstvo približiti iznosu od 800 milijardi dolara. Njegova tvrtka xAI Holdings ranije ovog mjeseca prikupila je 20 milijardi dolara od privatnih investitora, uz procjenu vrijednosti od 250 milijardi dolara, što je Forbes upravo potvrdio. To je znatan skok u odnosu na procjenu od 113 milijardi dolara koju je Musk naveo prošlog ožujka, kada je svoj startup za umjetnu inteligenciju xAI spojio s društvenom mrežom X (bivšim Twitterom). Forbes procjenjuje da je taj potez povećao vrijednost Muskova 49-postotnog udjela u xAI Holdingsu za 62 milijarde dolara, na ukupno 122 milijarde dolara.

Najbogatija osoba na svijetu sada, prema Forbesovoj ljestvici milijardera u realnom vremenu, vrijedi rekordnih 780 milijardi dolara. Među ostalim milijarderima koji su znatno profitirali ulaganjem u xAI nalaze se saudijski princ Alwaleed bin Talal Al Saud, jedan od najranijih investitora u Twitter, suosnivač Twittera Jack Dorsey te suosnivač Oraclea Larry Ellison, koji je 2022. godine sudjelovao s milijardu dolara u Muskovom preuzimanju Twittera vrijednom 44 milijarde dolara. Forbes procjenjuje da princ Alwaleed posjeduje 1,6 posto udjela u xAI Holdingsu, vrijednog oko četiri milijarde dolara (ne računajući veći udio koji drži njegova javno izlistana kompanija Kingdom Holding Company), čime se njegovo ukupno bogatstvo povećalo na 19,4 milijarde dolara. Dorsey i Ellison, pak, sada svaki posjeduju procijenjenih 0,8 posto udjela, vrijednog oko 2,1 milijardu dolara, čime njihova imovina raste na približno šest milijardi, odnosno 241 milijardu dolara.

Agresivna ulaganja

Najnoviji krug financiranja xAI-ja dolazi u trenutku kada tvrtka agresivno troši sredstva u utrci za dominaciju na tržištu umjetne inteligencije. Prema internim dokumentima koje je pregledao Bloomberg, xAI je tijekom prvih devet mjeseci 2024. potrošio čak 7,8 milijardi dolara gotovine. U posljednjim tjednima chatbot Grok, koji razvija xAI, našao se na meti kritika zbog generiranja lažnih slika stvarnih žena u bikinijima i donjem rublju, što je rezultiralo i tužbom koju je u četvrtak podnijela Ashley St. Clair, majka jednog od Muskove djece.

Musk je u proteklih godinu dana dosegnuo niz povijesnih prekretnica kada je riječ o osobnom bogatstvu. U listopadu je postao prva osoba u povijesti čija je neto vrijednost premašila 500 milijardi dolara, nakon što se cijena dionica Tesle gotovo udvostručila u pet mjeseci otkako je Musk najavio da će se povući s čela Odjela za učinkovitost vlade (DOGE) predsjednika Donalda Trumpa kako bi se više posvetio proizvođaču električnih vozila. Zatim je 15. prosinca postao prva osoba čije je bogatstvo premašilo 600 milijardi dolara, nakon što su privatni investitori procijenili vrijednost njegove svemirske tvrtke SpaceX na 800 milijardi dolara, u odnosu na 400 milijardi u kolovozu. Samo četiri dana kasnije, Musk je probio i granicu od 700 milijardi dolara, nakon što je Vrhovni sud savezne države Delaware poništio raniju presudu nižeg suda kojom je bio ukinut paket Teslinih dioničkih opcija vrijedan 126 milijardi dolara.

Pola bilijuna bogatiji od prvog pratioca

Unatoč toj odluci, Tesla je i dalje Muskova druga najvrjednija imovina, odmah iza njegova 42-postotnog udjela u SpaceX-u, koji se procjenjuje na 336 milijardi dolara. Uz dioničke opcije, Musk posjeduje i 12 posto redovnih dionica Tesle, čime ukupna vrijednost njegovih udjela u toj kompaniji doseže oko 307 milijardi dolara. U tu brojku nije uključen rekordni paket nagrađivanja koji je Tesla Musku dodijelila u studenom, a koji bi mu mogao donijeti dodatnih do bilijun dolara u dionicama (prije poreza i troškova aktiviranja ograničenih dionica), ako tvrtka ostvari tzv. “Mars shot” ciljeve, poput povećanja tržišne kapitalizacije za više od osam puta u sljedećih deset godina.

Musk je sada za rekordnih 510 milijardi dolara bogatiji od druge najimućnije osobe na svijetu, suosnivača Googlea Larryja Pagea, čije se bogatstvo procjenjuje na oko 270 milijardi dolara. Samo je još jedna osoba u povijesti, Larry Ellison, ikada nakratko dosegla razinu bogatstva od 400 milijardi dolara. No to nije dugo potrajalo: otkako je u rujnu dosegnuo taj prag i približio se Musku na svega 40 milijardi dolara razlike, Ellisonovo se bogatstvo smanjilo za 159 milijardi dolara, pao je s drugog na peto mjesto Forbesove ljestvice milijardera u realnom vremenu. Sam Muskov udio u xAI Holdingsu danas vrijedi više od cjelokupnog procijenjenog bogatstva Michaela Bloomberga, 16. najbogatije osobe na svijetu, koje iznosi oko 109 milijardi dolara.

Matt Durot, novinar Forbesa