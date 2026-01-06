Ovo je 10 najbogatijih ljudi na svijetu u siječnju

Devet od deset najbogatijih ljudi na svijetu doživjelo je pad bogatstva tijekom proteklog mjeseca zbog pada vrijednosti javnih dionica uoči Nove godine.

Velika iznimka: Elon Musk, čija je neto vrijednost porasla za procijenjenih 244 milijarde dolara, na 726 milijardi dolara zaključno s 1. siječnjem u 00:00 sati po istočnom vremenu. Kao najbogatija osoba na planetu, Musk je sada gotovo tri puta bogatiji od svog drugoplasiranog, suosnivača Googlea Larryja Pagea.

Musk je 15. prosinca postao prva osoba ikad vrijedna 600 milijardi dolara, nakon što su privatni investitori procijenili njegovu tvrtku za proizvodnju raketa SpaceX na 800 milijardi dolara, u odnosu na 400 milijardi dolara u kolovozu. Četiri dana kasnije, postao je prva osoba ikad vrijedna 700 milijardi dolara, nakon što mu je Vrhovni sud Delawarea vratio opcije na dionice Tesle, koje je niži sud poništio 2024. godine i sada vrijede 130 milijardi dolara.

Muskov drugoplasirani Larry Page, u međuvremenu, bio je treći najveći gubitnik među 10 najboljih ovog mjeseca, jer su dionice Googleove matične tvrtke Alphabet pale za 2%, usred šireg pada i S&P 500 (-0,7%) i tehnološkog Nasdaqa (-0,8%). To je smanjilo bogatstvo Pagea i njegovog suosnivača Sergeya Brina (br. 5) za 5 milijardi, odnosno 6 milijardi dolara, koji sada vrijede procijenjenih 257, odnosno 237 milijardi dolara. Samo je treća najbogatija osoba na svijetu, suosnivač Oraclea Larry Ellison, izgubio više, a da nije ispao iz top 10, jer su dionice Oraclea pale za 3%, a Ellisonovo bogatstvo palo za 8 milijardi dolara, na procijenjenih 245 milijardi dolara.

Michael Dell bio je jedini član prošlomjesečne top 10 liste koji nije uspio proći ovaj mjesec. Pao je s 9. mjesta u svijetu na 12. mjesto. Njegovo bogatstvo palo je za 13 milijardi dolara, na procijenjenih 139 milijardi dolara, jer su dionice Dell Technologiesa i Broadcoma (koji je 2023. godine preuzeo Dellovu podružnicu za softver u oblaku, VMware) pale za 6%, odnosno 14%. To je napravilo mjesta za bivšeg izvršnog direktora Microsofta Stevea Ballmera, koji se popeo s 11. na 10. mjesto, unatoč padu njegovog bogatstva za 2 milijarde dolara, na procijenjenih 147 milijardi dolara.

U nastavku je popis 10 najbogatijih ljudi na svijetu od 1. siječnja 2026. u 00:00 sati po istočnom vremenu, prema Forbesu. Kao grupa, zajedno vrijede 2,6 bilijuna dolara, što je 200 milijardi dolara više nego prošli mjesec. Cijene dionica rutinski fluktuiraju, pa se te neto vrijednosti obično mijenjaju svakodnevno. Forbes prati dnevne promjene na popisu milijardera u stvarnom vremenu.

1. Elon Musk

Neto vrijednost: 726 milijardi dolara (porast od 244 milijarde dolara u odnosu na prošli mjesec)

Izvor: Tesla, SpaceX, xAI, X (prije Twitter)

Dioničari Tesle su 6. studenog odobrili rekordni paket plaća koji bi Musku mogao donijeti do 1 bilijun dolara dodatnih dionica (prije oporezivanja i troškova otključavanja ograničenih dionica) ako Tesla postigne prekretnice poput povećanja tržišne kapitalizacije više od osam puta u sljedećih 10 godina. U međuvremenu, Muskov xAI Holdings navodno je u pregovorima o prikupljanju novog financiranja po procjeni od 230 milijardi dolara. To bi bilo više nego dvostruko više od procjene od 113 milijardi dolara koju je Musk tvrdio kada je osnovao tvrtku u ožujku spajanjem AI startupa xAI, koji je osnovao 2023., s tvrtkom za društvene medije X (bivši Twitter), koju je stekao za 44 milijarde dolara (uključujući dug) 2022. godine.

Musk je izvršni direktor Tesle i raketne tvrtke SpaceX, te predsjednik uprave i glavni tehnološki direktor xAI Holdingsa.

Posjeduje oko 12% Teslinih dionica (isključujući opcije) i založio je neke od svojih dionica kao jamstvo za kredite. 19. prosinca, Vrhovni sud Delawarea vratio je Muskove Tesline opcije na dionice, koje je niži sud poništio 2024. godine i sada vrijede 130 milijardi dolara. Musk posjeduje procijenjenih 42% SpaceX-a, koji vrijedi 800 milijardi dolara na temelju privatne ponude za preuzimanje u prosincu (u odnosu na 400 milijardi dolara u kolovozu).

Musk, podrijetlom iz Južne Afrike, preselio se u Kanadu prije svog 18. rođendana, radio razne poslove, upisao se na Sveučilište Queen’s u Ontariju, a zatim se prebacio na Sveučilište Pennsylvania, gdje je stekao diplomu prvostupnika ekonomije.

Godine 2000. spojio je online banku koju je suosnovao, X.com, sa sličnom tvrtkom koju je suosnovao Peter Thiel kako bi osnovao PayPal, koji je eBay kupio 2002. za 1,4 milijarde dolara. SpaceX je osnovao 2002. u El Segundu, blizu Los Angelesa. Godine 2004. pridružio se Tesli kao investitor i predsjednik, godinu dana nakon osnivanja; kasnije mu je dodijeljena titula suosnivača. Musk, koji je postao izvršni direktor Tesle 2008., uveo je tvrtku u javnost 2010. Musk je poznati suosnivač OpenAI-ja sa Samom Altmanom kao neprofitne organizacije 2015., ali je tri godine kasnije napustio upravni odbor organizacije nakon neuspjelog preuzimanja moći. U zadnje vrijeme, njih dvoje razmjenjuju međusobne kritike.

2. Larry Page

Neto vrijednost: 257 milijardi dolara (manje od 5 milijardi dolara u odnosu na prošli mjesec)

Izvor: Google

Larry Page; Foto: Afp

Page je prešao dug put kako bi zauzeo titulu druge najbogatije osobe na svijetu. Kada je Forbes u ožujku objavio popis svjetskih milijardera za 2025. godinu, bio je na 7. mjestu s procijenjenim bogatstvom od 144 milijarde dolara. Prije deset godina bio je na 19. mjestu.

Page je suosnovao tražilicu Google s kolegom sa Stanforda, Sergeyem Brinom, 1998. godine i bio je izvršni direktor do 2001. te od 2011. do 2015. Page sada je član upravnog odbora Googleove matične tvrtke Alphabet i nastavlja biti većinski dioničar. Navodno radi na novom startupu za umjetnu inteligenciju pod nazivom Dynatomics koji je usmjeren na proizvodnju.

Krajem 2024. godine, Ministarstvo pravosuđa priopćilo je da bi Google trebao prodati svoj preglednik Chrome kako bi smanjio dominaciju tvrtke na internetu. Kao odgovor, Google je u izjavi rekao da bi takav potez naštetio potrošačima i američkom tehnološkom vodstvu. Odluka je možda bila jedan od razloga zašto je izvršni direktor Alphabeta Sundar Pichai prisustvovao inauguraciji Donalda Trumpa u siječnju. U najvećem antimonopolskom slučaju u desetljećima, savezni sudac je u rujnu presudio da Google ne mora prodavati Chrome.

Page je bio osnivački investitor tvrtke za rudarenje asteroida Planetary Resources, koju je 2018. godine preuzela blockchain tvrtka ConsenSys.

3. Larry Ellison

Neto vrijednost: 245 milijardi dolara (manje od 8 milijardi dolara u odnosu na prošli mjesec)

Izvor: Oracle

Larry Ellison; Foto: Afp

U siječnju, dan nakon što je Donald Trump inauguriran kao predsjednik, Ellison je bio prisutan kada je Trump najavio Stargate Project, pothvat s Ellisonovom tvrtkom Oracle, OpenAI-jem, kreatorom Chat GPT-a, japanskim Masayoshijem Sonom i njegovom tvrtkom Softbank te investicijskim fondom MGX iz UAE-a. Grupa se obvezala potrošiti 500 milijardi dolara tijekom četiri godine za izgradnju AI infrastrukture – uglavnom podatkovnih centara u SAD-u.

Ellison se udružio sa svojim sinom Davidom kako bi pomogao u kolovozu u spajanju Paramounta i Davidove Skydance Medije. Stariji Ellison kontrolira otprilike 77,5% glasačkih prava spojenog subjekta. Paramount je sada u ratu nadmetanja s Netflixom za kupnju Warner Bros. Discoveryja.

Ellison je suosnivač softverske tvrtke Oracle 1977. i vodio ju je kao izvršni direktor do 2014.; sada je predsjednik uprave i glavni tehnološki direktor tvrtke. Sredinom rujna Ellison je nakratko bio druga osoba u povijesti vrijedna 400 milijardi dolara i bio je blizu Muska za 40 milijardi dolara, zahvaljujući Oracleovim optimističnim projekcijama prihoda za poslovanje s cloud infrastrukturom (uglavnom za napajanje umjetne inteligencije), što je u jednom danu podiglo dionice za 36%. Od tada su Oracleove dionice pale za gotovo 40% jer su neki analitičari postavili pitanja o AI balonu, profitnim maržama od prodaje Oracleove cloud infrastrukture i njihovoj ovisnosti o partnerstvu s OpenAI-jem.

Ellison je 2012. godine kupio 98% havajskog otoka Lanai za 300 milijuna dolara. Također posjeduje kuće u Kaliforniji, Nevadi i Floridi. Ellison je uložio u Teslu i bio je član upravnog odbora tvrtke za električna vozila od 2018. do kolovoza 2022.

4. Jeff Bezos

Neto vrijednost: 242 milijarde dolara (manje od 2 milijarde dolara u odnosu na prošli mjesec)

Izvor: Amazon

Jeff Bezos; Foto: Afp

U studenom je New York Times izvijestio da Bezos preuzima svoju prvu operativnu ulogu otkako je 2021. otišao u mirovinu s mjesta izvršnog direktora Amazona. Navodno će biti suizvršni direktor startupa za umjetnu inteligenciju pod nazivom Project Prometheus, koji je prikupio gotovo 6 milijardi dolara i usredotočit će se na inženjering i proizvodnju.

Bezos je 1994. godine stvorio giganta e-trgovine Amazon i vodio ga kao izvršni direktor do srpnja 2021. (i dalje je izvršni predsjednik). Istog mjeseca otputovao je u svemir raketom koju je izgradila privatna tvrtka za rakete Blue Origin, koju je osnovao i financirao milijardama dolara. (Blue Origin je nakratko poslao žensku posadu u svemir u proljeće 2025. – uključujući pop zvijezdu Katy Perry, suvoditeljicu CBS Morningsa Gayle King i Bezosovu drugu suprugu, Lauren Sanchez.)

Prije osnivanja Amazon.coma u svojoj garaži u Seattleu, Bezos je kao tinejdžer radio u McDonald’su, diplomirao na Princetonu i radio u New Yorku u hedge fondu DE Shaw. Amazon je započeo kao online prodavač knjiga u vrijeme kada je malo ljudi kupovalo robu online. Tvrtka je također izrasla u dominaciju pohranom u oblaku i okrenula se produkciji filmova i serija kako bi opskrbljivala Amazon Prime Video.

Bezos je bio najbogatija osoba na svijetu na Forbesovoj godišnjoj listi svjetskih milijardera od 2018. do 2021.; pao je na drugo mjesto najbogatije osobe na ljestvici 2022. i na treće mjesto od 2023. do 2025.

Bezos i njegova supruga MacKenzie razveli su se 2019. godine; kao dio nagodbe, ona je dobila 4% dionica Amazona, a on je zadržao 12%. Od tada je prodao i poklonio veći dio svog udjela te posjeduje 8% tvrtke. Forbes je izračunao da je Bezos od izlaska Amazona na burzu 1997. godine prodao dionice u vrijednosti većoj od 49 milijardi dolara. Kroz svoje Bezos Expeditions uložio je u niz tvrtki, uključujući Airbnb i softversku tvrtku Workday.

5. Sergej Brin

Neto vrijednost: 237 milijardi dolara (manje od 6 milijardi dolara u odnosu na prošli mjesec)

Izvor: Google

Dok Page ostaje nisko profiliran, Brin se vratio pomažući Alphabetu s AI strategijom. Prvi put se vratio iz poluumirovljenja kako bi prošle godine podnio promjene Googleovom Gemini AI chatbotu i naveden je kao ključni suradnik kada je model objavljen u prosincu. Poput svog suosnivača, Brin trenutno služi kao član upravnog odbora Googleove matične tvrtke Alphabet i većinski je dioničar. Krajem studenog Brin je izvijestio o darovanju 1,1 milijarde dolara Alphabetovih dionica, a gotovo sve navodno ide njegovoj neprofitnoj organizaciji Catalyst4, koja se fokusira na stanja središnjeg živčanog sustava i klimatske promjene.

6. Mark Zuckerberg

Neto vrijednost: 226 milijardi dolara (4 milijarde dolara više nego prošli mjesec)

Izvor: Meta (Facebook)

Mark Zuckerberg; Foto: Afp

Zuckerberg suosnivao Facebook dok je bio student na Sveučilištu Harvard 2004. godine. Sada se njegova tvrtka zove Meta, a izrasla je u najveću svjetsku društvenu mrežu s nekoliko milijardi korisnika diljem svijeta. Tvrtka također posjeduje Instagram i WhatsApp, koje je oba preuzela i uvelike proširila. Zuckerberg, koji je i dalje izvršni direktor, uveo je tvrtku na burzu 2012. godine i još uvijek posjeduje oko 13% udjela.

7. Bernard Arnault

Neto vrijednost: 195 milijardi dolara (porast od 5 milijardi dolara u odnosu na prošli mjesec)

Izvor: LVMH/ luksuzna roba

Bernard Arnault; Foto: Afp

Arnault je izvršni direktor i predsjednik uprave grupe za luksuznu robu LVMH. Arnaultov otac zaradio je milijune u građevinskom poslu; za početak, Arnault je iskoristio 15 milijuna dolara tog bogatstva za kupnju Christiana Diora. Od tada je izgradio najveću tvrtku za luksuznu robu na svijetu s oko 70 modnih i kozmetičkih marki, uključujući Louis Vuitton, Christian Dior, Moet & Chandon, Sephoru i draguljarnicu Tiffany & Co.

Svih petero Arnaultove djece radi u dijelovima carstva LVMH. Godine 2024. Arnault je nominirao dvojicu svojih sinova – Alexandrea i Frédérica u upravni odbor LVMH-a. Alexandre je imenovan zamjenikom izvršnog direktora LVMH-ove divizije za vino i žestoka pića. Njegova kći Delphine, koja vodi Dior, i sin Antoine već su članovi upravnog odbora. Godine 2024. imenovao je sina Frédérica za čelnika obiteljske holding grupe LVMH-a. Njegov najmlađi sin, Jean, direktor je odjela za satove u Louis Vuittonu.

Arnault je bio najbogatija osoba na svijetu veći dio prve polovice 2023., a zatim ponovno od veljače do kraja svibnja 2024.

8. Jensen Huang

Neto vrijednost: 162 milijarde dolara (porast od 8 milijardi dolara u odnosu na prošli mjesec)

Izvor: Poluvodiči

Jensen Huang; Foto: Afp

Huang je suosnivač Nvidije 1993. godine i od tada je njezin izvršni direktor i predsjednik. Posjeduje otprilike 3% tvrtke, koju je uveo u javnost 1999. godine. Pod Huangom, Nvidijini grafički procesori postali su dominantni prvo u računalnim igrama, a sada i u umjetnoj inteligenciji, što joj je u listopadu pomoglo da postane prva tvrtka ikada vrijedna 5 bilijuna dolara.

Rođen na Tajvanu, Huang se kao dijete preselio u Tajland, ali obitelj ga je, zajedno s bratom, poslala u SAD zbog građanskih nemira u toj azijskoj naciji.

9. Warren Buffett

Neto vrijednost: 149 milijardi dolara (3 milijarde dolara manje nego prošli mjesec)

Izvor: Berkshire Hathaway

Warren Buffett; Foto: Afp

Buffett je jedan od najuspješnijih investitora svih vremena. Sin američkog kongresmena, prvi put je kupio dionice s 11 godina, a prvi put je podnio poreznu prijavu s 13 godina. Krajem prosinca umirovio se s mjesta izvršnog direktora Berkshire Hathawaya, koji posjeduje desetke tvrtki, uključujući osiguravatelja Geico, proizvođača baterija Duracell i lanac restorana Dairy Queen. Ostat će predsjednik uprave tvrtke.

Buffett je 2010. godine s Billom Gatesom i Melindom French Gates stvorio “Zavjet davanja”, tražeći od milijardera da se obvežu da će barem polovicu svog bogatstva donirati dobrotvornim skupinama. Buffett je rekao da će donirati 99% svog bogatstva. Do sada je donirao oko 65 milijardi dolara, uglavnom putem Zaklade Gates (prije Zaklade Billa i Melinde Gates), zaklada koje vode njegova djeca i jedne koju je osnovala njegova pokojna prva supruga.

10. Steve Ballmer

Neto vrijednost: 147 milijardi dolara (2 milijarde dolara manje nego prošli mjesec)

Izvor: Microsoft, Los Angeles Clippersi

Steve Ballmer; Foto: Afp

Bivši izvršni direktor Microsofta govorio je u lipnju u podcastu o svojoj predanosti zadržavanju većine svojih dionica Microsofta otkako je napustio tvrtku 2014. Ballmer, kolega Billa Gatesa sa Sveučilišta Harvard, pridružio se Microsoftu kao zaposlenik broj 30.1980. nakon što je odustao od MBA programa na Sveučilištu Stanford. Vodio je Microsoft kao izvršni direktor od 2000. do 2014.

Kada se Ballmer povukao iz Microsofta, kupio je Los Angeles Clipperse za 2 milijarde dolara – rekordnu vrijednost za NBA momčad u to vrijeme. Forbes sada procjenjuje franšizu na 7,5 milijardi dolara. Novi dom Clippersa, Intuit Dome u Inglewoodu – nedaleko od međunarodne zračne luke Los Angeles, otvoren je u kolovozu 2024. Trenutno je u tijeku istraga nakon izvješća u kojem se Clippersi optužuju za zaobilaženje pravila o ograničenju plaća u NBA ligi marketinškim ugovorom o nepojavljivanju između zvijezde Kawhija Leonarda i tvrtke koju podržava Ballmer. Glasnogovornik Ballmera odbio je komentirati.