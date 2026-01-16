Evo koliko bi najbogatiji stanovnici Kalifornije morali platiti prema novom porezu na milijardere

Kontroverzni porez na bogatstvo od pet posto mogao bi rekordnih 246 milijardera u Zlatnoj državi stajati od 50 milijuna do čak 13 milijardi dolara po osobi. Bez obzira na iznos, prijedlog je potaknuo dio njezinih najbogatijih i najpoznatijih stanovnika da razmatraju preseljenje.

Niz milijardera u Zlatnoj državi uznemiren je zbog mogućeg jednokratnog poreza od pet posto na njihovo bogatstvo. Prijedlog, koji sponzorira sindikat Service Employees International Union – United Healthcare Workers West, a prvi put je predstavljen u listopadu, još mora prikupiti 875.000 važećih potpisa birača do lipnja kako bi se uopće našao na glasačkom listiću sljedeće godine. Nakon toga bi se suočio s pravnim osporavanjima, a ne treba zaboraviti ni težak put do pobjede na biralištima.

To, međutim, nije spriječilo najbogatije stanovnike Kalifornije da dignu uzbunu. U ponedjeljak je milijarder i izvršni direktor tvrtke Rippling Parker Conrad objavio poruku: “Napustite Kaliforniju prije druge runde.” Osnivač Ubera Travis Kalanick ponovno je podijelio blog-objavu iz 2009. o visokim porezima u Kaliforniji, dodavši da je “Kalifornija već duuuugo najrasipnija i najkorumpiranija od svih 50 saveznih država”. Investitor u rizični kapital Chamath Palihapitiya gotovo svakodnevno se oglašava na platformi X, nazivajući predloženi porez zapljenom imovine i objavljujući ekonomske podatke koji pokazuju rast javne potrošnje. “Nemojte reći da vas nismo upozorili”, napisao je u utorak, nazivajući prijedlog “apsolutno užasnom idejom” koja će uništiti kalifornijsku tehnološku ekonomiju.

Neki su već spakirali kofere

Neki dugogodišnji stanovnici već pakiraju kofere. Larry Ellison iz Oraclea — koji je 2023. prebacio biračku registraciju na Floridu — posjeduje više od milijardu dolara osobnih nekretnina, uključujući jedan havajski otok i kompleks uz obalu u Manalapanu na Floridi; u prosincu je prodao kuću u četvrti Pacific Heights za 45 milijuna dolara, potez koji bi mogao biti povezan s rokom 1. siječnja 2026. za utvrđivanje prebivališta u slučaju uvođenja poreza na milijardere. Suosnivač Googlea Larry Page u međuvremenu je u prosincu potrošio 173,5 milijuna dolara na dvije nekretnine u Miamiju, tik prije isteka roka za preseljenje, prema nekim izvorima. Više od 45 tvrtki povezanih s Pageom posljednjih je tjedana podnijelo dokumente za gašenje poslovanja ili preseljenje iz savezne države, prema analizi New York Timesa. Investicijska tvrtka Petera Thiela, Thiel Capital, posljednjeg dana 2025. objavila je da je otvorila ured u Miamiju, dok je sam Thiel, koji se u Kaliforniji nastanio prije gotovo 50 godina, u prosincu donirao tri milijuna dolara Kalifornijskom poslovnom okruglom stolu, državnoj poslovnoj udruzi koja će se protiviti tom porezu. Čak su i neki demokrati kritizirali prijedlog. Osnivač LinkedIna Reid Hoffman nazvao je predloženi porez “toliko loše osmišljenim na toliko razina da se svi njegovi golemi nedostaci ne mogu ni pobrojati u jednoj objavi na društvenim mrežama”.

U međuvremenu je demokratski guverner Gavin Newsom u ponedjeljak za New York Times rekao da će se boriti protiv prijedloga kako bi zaštitio saveznu državu. Samo je jedan milijarder javno pokazao ravnodušnost. “Odabrali smo živjeti u Silicijskoj dolini i kakve god poreze odluče primijeniti, neka bude tako”, rekao je Jensen Huang iz Nvidije za Bloomberg TV. “S tim nemam nikakav problem.”

Najbolje mjesto za stjecanje bogatstva

Ova porezna bitka nije nova. Kalifornija već ima najvišu stopu poreza na dohodak u SAD-u, od 13,3 posto, uključujući dodatni prirez od jedan posto na prihode veće od milijun dolara, koji je uveden referendumom 2004. godine. Neki su milijarderi saveznu državu napustili davno. “Svi će otići u države bez poreza. Zašto bi itko uopće pokretao posao u državi poput Kalifornije?”, kaže Russell Savage, koji je energetsko piće Rockstar pokrenuo 2001. uz pomoć hipoteke od 50.000 dolara na stan u Sausalitu. Savage, ranije poznat kao Russ Weiner, preselio se na Floridu prije gotovo dva desetljeća. “Larry Ellison je otišao. Ja sam otišao. Elon Musk je otišao. Možete nizati primjere. Dokazi su jasni.”

I doista, više od 30 milijardera napustilo je Kaliforniju od 2010. godine, iz različitih razloga, uključujući investitora u rizični kapital Jima Breyera, suosnivača Palantira Joea Lonsdalea i vlasnicu lanca In-N-Out Lynsi Snyder.

No unatoč prigovorima i odlascima, Kalifornija i dalje ima snažnu privlačnost i vjerojatno je još uvijek najbolje mjesto za stjecanje tehnološkog bogatstva. Zahvaljujući zlatnoj groznici umjetne inteligencije, u Zlatnoj državi danas živi rekordnih 246 milijardera, u odnosu na 219 u ožujku, kada je Forbes zaključio listu milijardera za 2025. godinu. To je više nego u bilo kojoj drugoj saveznoj državi. Sljedeća je New York, također država s visokim porezima, sa 157 milijardera, dok Florida ima 130, a Teksas tek 85. Ukupna vrijednost bogatstva kalifornijskih milijardera iznosi 2,1 bilijun dolara, što je također rekord, rast od 19 posto od ožujka — više nego trostruko od poreza o kojem se raspravlja. (Ako Page i Brin, čije zajedničko bogatstvo prelazi 500 milijardi dolara, doista napuste državu, ta bi brojka mogla znatno pasti.)

Novi porez bi donio 100 milijardi dolara

Akademici koji su sudjelovali u izradi prijedloga ne brinu se previše. “Kada se prašina slegne, akademska literatura dosljedno i jasno pokazuje da se vrlo malo ljudi, ako itko, doista seli”, kaže David Gamage, jedan od autora prijedloga i profesor prava na Sveučilištu Missouri. Gamage i njegovi kolege procjenjuju (na temelju, kako kažu, Forbesovih procjena bogatstva milijardera) da bi porez prikupio oko 100 milijardi dolara od više od 200 kalifornijskih milijardera, a taj bi novac ušao u proračun države između 2027. i 2031. godine. Analiza Forbesa, temeljena na imovini kalifornijskih milijardera zaključno s 11. siječnja, pokazuje nešto viši iznos — oko 104 milijarde dolara. Prosječni kalifornijski milijarder morao bi platiti oko 147 milijuna dolara, no potencijalni porezni računi kretali bi se od manje od 50 milijuna pa sve do 13,4 milijarde dolara za Pagea, ako prijedlog bude usvojen i ako se utvrdi da je i dalje rezident Kalifornije. Naravno, te će se brojke svakodnevno mijenjati ovisno o kretanjima na burzi: iako se prebivalište planira utvrđivati prema mjestu stanovanja na dan 1. siječnja, neto vrijednost imovine mjerit će se otprilike godinu dana kasnije. Nitko ne zna što će se dogoditi s cijenama dionica do tada, niti koje će trikove oni koji ostanu upotrijebiti kako bi izbjegli prijeteći porezni račun.

Procjena koliko bi neki od najpozbatijih kalifornijskih milijardera morali platiti prema predloženom planu, izračunato na temelju njihovog trenutnog bogatstva

Larry Page

Vrijednost bogatstva: $268,1 milijardu dolara Procijenjeni porezni račun: 13,4 milijarde dolara

Rodom iz Michigana, prije gotovo tri desetljeća otišao je na zapad kako bi upisao poslijediplomski studij na Stanfordu i ondje stvorio tehnološkog diva Alphabet (matičnu tvrtku Googlea). Čini se da je danas spreman na odlazak. U proteklih mjesec dana više od 45 tvrtki povezanih s Pageom podnijelo je dokumente za gašenje poslovanja ili preseljenje iz savezne države.

Page, član upravnog odbora Alphabeta i najveći pojedinačni dioničar kompanije sa sjedištem u Mountain Viewu, navodno je u prosincu potrošio 101,5 milijuna dolara na luksuzno imanje uz more u Miamiju te dodatnih 72 milijuna dolara za obližnju vilu – upravo uoči roka za napuštanje države ako bi porez stupio na snagu. Zasad se, barem formalno, još uvijek vodi kao vlasnik dviju kuća u kalifornijskom Palo Altu, procijenjene vrijednosti oko 33 milijuna dolara.

Sergey Brin

Vrijednost bogatstva: 247,4 milijarde dolara Procijenjeni porezni račun: 12,4 milijarde dolara

Pageov kolega sa Stanforda, Brin, suosnovao je Google u garaži prijateljice Susan Wojcicki (preminule 2024.) u Menlo Parku u Kaliforniji. Dvaput razveden i s najmanje troje djece u Kaliforniji, vlasnik je triju nekretnina u Los Altosu i Malibuu, ukupne vrijednosti oko 57 milijuna dolara. U posljednjih mjesec dana Brin se pridružio Pageu u smanjivanju veza s tom saveznom državom te je, prema dostupnim informacijama, ugasio ili preselio najmanje 15 tvrtki povezanih s njegovim imenom iz Kalifornije — od čega je njih sedam, prema pisanju The New York Timesa, prebačeno u Nevadu.

Mark Zuckerberg

Vrijednost bogatstva: 221,8 milijuna dolara Procijenjeni porezni račun: 11 milijardi dolara

Zuckerberg je Facebook osnovao u studentskoj sobi na Harvardu, prije nego što je tvrtku 2004. godine, nedugo nakon pokretanja, preselio u Silicijsku dolinu. Danas poznat kao Meta, taj internetski div u svojem vlasništvu ima i Instagram te WhatsApp, a posljednjih je godina snažno ulagao u razvoj umjetne inteligencije. Zuckerberg i njegova supruga duboko su povezani s Kalifornijom: par je donirao više od 600 milijuna dolara sustavu Sveučilišta Kalifornije te 75 milijuna dolara Općoj bolnici u San Franciscu. U Palo Altu posjeduju pet privatnih nekretnina ukupne vrijednosti gotovo 50 milijuna dolara, a imaju i kuću na jezeru Tahoe vrijednu 71 milijun dolara.

Jensen Huang

Vrijednost bogatstva: 160 milijardi dolara Procijenjeni porezni račun: 8 milijardi dolara

Huang, rođen na Tajvanu, magistrirao je na Stanfordu, a 1993. je u jednom separeu restorana Denny’s u San Joseu skicirao ideju za Nvidiju. Sa sjedištem u Santa Clari, proizvođač čipova postao je jedna od najtraženijih dionica koje predvode procvat umjetne inteligencije. Huang je ujedno i najistaknutiji kalifornijski milijarder koji je poručio da se neće protiviti porezu, rekavši prošlog tjedna za Bloomberg TV da o tome nije ni razmišljao. “Odabrali smo živjeti u Silicijskoj dolini i kakve god poreze odluče primijeniti – neka bude tako. Meni je to u potpunosti u redu.”

Peter Thiel

Vrijednost bogatstva: 26 milijardi dolara Procijenjeni porezni račun: 1,5 milijardi dolara

Thiel, koji se s obitelji nastanio u Kaliforniji oko 1977. godine, a kasnije diplomirao na Sveučilištu Stanford i Pravnom fakultetu Stanforda, sudjelovao je u osnivanju ili financiranju nekih od najistaknutijih tvrtki Silicijske doline, uključujući Facebook, PayPal i Palantir. Dugogodišnji je podupiratelj Donalda Trumpa, a u njegovoj je tvrtki za rizični kapital nekoć radio i aktualni potpredsjednik SAD-a JD Vance. Thiel razmatra odlazak iz Kalifornije te je nedavno donirao tri milijuna dolara političkom odboru California Business Roundtablea, lobističke organizacije koja se protivi predloženom porezu. U međuvremenu je njegova investicijska tvrtka sa sjedištem u Los Angelesu, Thiel Capital, prema priopćenju za javnost, nedavno potpisala ugovor o najmu uredskog prostora u Miamiju.

Steven Spielberg

Vrijednost bogatstva: 7,1 milijarda dolara Procijenjeni porezni račun: 350 milijuna dolara

Spielberg se preselio u Kaliforniju zbog studija te je diplomirao na Državnom sveučilištu u Long Beachu. Slavni redatelj suosnivač je dvaju velikih filmskih studija – Amblin Entertainmenta, osnovanog 1980. godine, i DreamWorksa, pokrenutog 1994. – oba sa sjedištem u kalifornijskom Universal Cityju. Danas živi u vili u Pacific Palisadesu vrijednoj oko 30 milijuna dolara.

George Lucas

Vrijednost bogatstva: 5,3 milijarde dolara Procijenjeni porezni račun: 250 milijuna dolara

Lucas je odrastao u Modestu i pohađao Sveučilište Južne Kalifornije prije nego što je u San Franciscu osnovao Lucasfilm. Kultni “Skywalker Ranch” redatelja Ratova zvijezda, kao i njegova Zaklada za obrazovanje Georgea Lucasa, nalaze se u okrugu Marin. Lucas također posjeduje rezidenciju u Carpinteriji vrijednu 40 milijuna dolara, imanje u San Anselmu procijenjeno na 50 milijuna dolara te vilu u Los Angelesu vrijednu oko 35 milijuna dolara.

Kim Kardashian

Vrijednost bogatstva: 1,9 milijardi dolara Procijenjeni porezni račun: 90 milijuna dolara

Kardashian je odrasla u Los Angelesu i afirmirala se kao medijska zvijezda zahvaljujući emisiji “Keeping Up With the Kardashians”, snimanoj u tom gradu. Milijarderka je 2019. osnovala Skims, tvrtku za donje rublje sa sjedištem u Los Angelesu, te se okušala u pokušaju da stekne odvjetničku licencu u Kaliforniji. Kardashian posjeduje četiri nekretnine u toj saveznoj državi, uključujući vilu u Malibuu vrijednu 63 milijuna dolara te imanje u Hidden Hillsu koje je dijelila s bivšim suprugom Kanyeom Westom.

Magic Johnson

Vrijednost bogatstva: 1,5 milijardi dolara Procijenjeni porezni račun: 75 milijuna dolara

Johnson je cijelu svoju košarkašku karijeru proveo u dresu Los Angeles Lakersa, s kojima je pet puta osvojio NBA naslov te je jedno vrijeme bio i suvlasnik kluba. Njegova investicijska tvrtka Magic Johnson Enterprises ima sjedište u Beverly Hillsu, a ulagala je i u druge sportske franšize, uključujući LA Dodgerse, Washington Commanderse i Washington Spirit. Johnson je važna društvena figura u Kaliforniji, a u njegovu čast jedan park nosi ime Magic Johnson Park, zbog njegova doprinosa zajednici. U Kaliforniji posjeduje dvije nekretnine čija je ukupna vrijednost blizu 30 milijuna dolara.

LeBron James

Vrijednost bogatstva: 1,3 milijarde dolara Procijenjeni porezni račun: 60 milijuna dolara

James, najbolji strijelac u povijesti NBA lige, posljednjih sedam godina igra za Los Angeles Lakerse. Njegova glavna rezidencija je vila u Brentwoodu koju je kupio 2017., no u međuvremenu gradi još raskošnije imanje u Beverly Hillsu, na zemljištu koje je 2020. kupio za 37 milijuna dolara. Također je investitor u lanac Blaze Pizza, osnovan u Pasadeni, koji je 2024. preselio sjedište u Atlantu.

Arnold Schwarzenegger

Vrijednost bogatstva: 1,2 milijarde dolara Procjenjeni porezni račun: 60 milijuna dolara

Schwarzenegger je obnašao dužnost guvernera Kalifornije od 2003. do 2011. godine. Tijekom mandata predlagao je ustavne izmjene kojima bi se Kaliforniji zabranilo trošiti više nego što prikupi porezima, s ciljem suzbijanja proračunskog deficita, privremeno je slao stotine tisuća državnih službenika na neplaćeni dopust, povisio minimalnu plaću i zagovarao uvođenje univerzalnog zdravstvenog osiguranja. Austrijski bodybuilder i glumac vlasnik je vile u Los Angelesu vrijedne 23 milijuna dolara te komercijalnih nekretnina čija se vrijednost procjenjuje na više od 20 milijuna dolara.

Forbesov tim: Kirk Ogunrinde, ALicia Park, Luisa Kroll, Janet Novack i Chase Peterson-Withorn

