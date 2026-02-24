Poznata zrakoplovna kompanija povećala dobit za 50 posto. Jedan potez bio je presudan

Tijekom prošle godine broj putnika porastao je 21 posto, dosegnuvši 22,4 milijuna, a flota je narasla na 127 zrakoplova zahvaljujući preuzimanju 29 novih letjelica.

Etihad Airways prošle je godine zabilježio gotovo 50-postotni rast neto dobiti, na 698 milijuna dolara, objavio je prijevoznik u utorak, istaknuvši da je povećani kapacitet podržao snažnu potražnju na tržištima i podigao popunjenost zrakoplova.

“Puno smo ulagali u naš proizvod i zadovoljstvo putnika. Snažno smo rasli, povećavali kapacitete, zar ne?… Rekao bih da je riječ o kombinaciji napora”, izjavio je za Reuters izvršni direktor Antonoaldo Neves.

Zrakoplovna kompanija iz Abu Dhabija navela je da je broj putnika porastao 21 posto na 22,4 milijuna u 2025. godini, dok je flota proširena na 127 zrakoplova nakon što je tijekom godine preuzeto 29 novih letjelica od Boeinga i Airbusa, uz povratak u promet modela A380.

Velika popunjenost i nove linije

Kompanija ove godine bilježi znakove nastavka snažne potražnje, uz “sve veću potražnju u premium segmentu”, rekao je Neves.

“Naša popunjenost bila je 88 posto prošle godine. Ove godine imamo mnogo, mnogo dana s popunjenošću od 90 posto. To ne bismo imali da i ekonomska klasa nije snažna”, istaknuo je izvršni direktor

“Mislim da je sjajna vijest to što nova tržišta ostvaruju puno bolje rezultate nego što smo očekivali… sazrijevaju mnogo, mnogo brže nego što smo predviđali”, rekao je, ne navodeći konkretne regije.

Prošle godine zrakoplovna kompanija iz Zaljeva pokrenula je nove linije, uključujući Prag, Hanoi i Hong Kong. Upitan o daljnjem širenju mreže ove godine, Neves je rekao da kompanija planira dodatno jačanje prisutnosti u Kini, jugoistočnoj Aziji i Europi.

Nastavak širenje flote

Posljednjih godina zrakoplovne kompanije suočavale su se s poteškoćama u isporukama zrakoplova uslijed rastuće potražnje, dok se Boeing suočava s nizom kriza, a Airbus s ograničenjima u opskrbnom lancu.

Neves je rekao da je Etihad usmjeren na održavanje programa modernizacije flote prema planu, uz suradnju s proizvođačima kako bi osigurao pravodobne isporuke.

“Zasad, ne bih rekao da je sjajno… ali ide na bolje”, rekao je Neves, dodajući da prijevoznik ove godine očekuje isporuku još oko 20 zrakoplova, uglavnom od Airbusa.