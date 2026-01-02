Poljoprivredu u 2026. očekuju pregovori o VFO-u, a turizam zakon o ugostiteljstvu

Poljoprivredu u 2026. godini očekuju pregovori o novom višegodišnjem financijskom okviru (VFO) 2028. do 2034. i nastavak provedbe Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike (ZPP), dok turistički vladin resor najavljuje donošenje novog Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti.

Sudjelovanjem u pregovorima o novom VFO 2028.–2034. i pratećim uredbama o ZPP-u i Zajedničkoj ribarstvenoj politici (ZRP) planira se osigurati snažan, zaseban i dovoljno financiran ZPP u dva stupa, uz očuvanje najmanje sadašnje nacionalne omotnice kao minimalnog iznosa za Hrvatsku, najavljuje Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva.

Među planovima je i nastavak provedbe Strateškog plana ZPP-a 2023.–2027., provedba indikativnog trogodišnjeg plana natječaja (2025.–2027.) s 51 natječajem vrijednim više od 500 milijuna eura kao i novi financijski instrumenti s otpisom dijela glavnice (2026.–2027.) – kroz 24,9 milijuna eura iz Strateškog plana ZPP-a.

Iz Ministarstva također planiraju nastavak mjera za sanaciju posljedica ASK i jačanje biosigurnosti, zatim operacionalizaciju programa razvoja sektora mljekarstva, mesnog govedarstva, svinjogojstva te ovčarstva i kozarstva (ukupno 1,33 milijardi eura) tijekom 2026. godine.

Planira se i nastavak ulaganja u modernizaciju ribarskih luka i iskrcajnih mjesta u okviru Programa za ribarstvo i akvakulturu 2021.–2027. (alokacija 20 milijuna eura) te nastavak ulaganja u modernizaciju ribarske flote (mjera za sigurnost, radne uvjete, energetsku učinkovitost i kvalitetu ulova).

U planu je i provedba natječaja za intervenciju 73.07. (26,89 milijuna eura) za modernizaciju predindustrijske prerade drva u 2026., donošenje Zakona o lovstvu i Zakona o poljoprivrednom zemljištu u prvom kvartalu 2026. kao i nastavak stipendiranja studenata poljoprivrednih i povezanih struka – kroz nastavak već postojećeg programa stipendija.

Ministarstvo turizama i sporta za 2026. godinu najavilo je donošenje novog Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti. Prema riječima ministra Tončija Glavine, to bi se trebalo dogoditi do ljeta 2026. godine, s ciljem nastavka reforme upravljanja razvojem turizma kako bi se zadržala njegova uspješnost i konkurentnost u budućnosti.

U 2026. se s obzirom na zadane rokove iz dodjele sredstava očekuje završetak većine projekata ulaganja u javnu i privatnu turističku infrastrukturu (su)financiranih iz NPOO-a.