Dobit Atlantic grupe porasla gotovo 78 posto

Atlantic Grupa je u prvom tromjesečju ostvarila 77,6 posto veću neto dobit nego u istom razdoblju godinu dana ranije, u visini od 10,8 milijuna eura, izvijestili su iz te kompanije.

U tom je razdoblju kompanija ostvarila prihod od prodaje od 297,3 milijuna eura, što je 14,4 posto više nego lani. Kako ističu u svom priopćenju, zahvaljujući snažnom rastu prodaje i odgovornom upravljanju troškovima, ostvarili su značajno unapređenje profitabilnosti, unatoč višim ulaganjima u zaposlenike i ključne projekte. Dobit prije kamata, poreza i amortizacije (EBITDA) tako je veća nego u prvom kvartalu 2025. za 29 posto, na 29,7 milijuna eura.

“U 2026. godinu ušli smo s ojačanom organizacijskom strukturom koja podržava ostvarenje profitabilnog rasta, što naši rezultati i potvrđuju. Ostvarili smo također značajan napredak u području upravljanja i jačanja brendova te smo kao prva kompanija u Hrvatskoj s LSEG ESG scoreom dodatno podigli ljestvicu u području održivosti. Učvrstili smo poziciju jednog od najpoželjnijih poslodavaca u Hrvatskoj, a istraživanja potvrđuju snažnu tržišnu poziciju i relevantnost naših vodećih brendova u životu potrošača”, istaknuo je predsjednik Uprave Atlantic Grupe Emil Tedeschi.

Najznačajniji rast prihoda od prodaje, za 19,7 posto, ostvaren je u Strateškom poslovnom području (SPP) Kava, koje je tako dosegnulo 76,2 milijuna eura. Slijede Delikatesni namazi s rastom prihoda od 11,3 posto, na 47,5 milijuna eura, te Ljekarničko poslovanje s rastom od 16,5 posto, na 28,4 milijuna eura. Kava je ujedno i najveća pojedinačna kategorija s udjelom od 25,6 posto u ukupnim prihodima od prodaje.

Među strateškim distribucijskim područjima (SDP) prednjače Međunarodna tržišta s rastom od 33,4 posto, na 28,3 milijuna eura, među kojima se ističu tržišta Njemačke i Austrije. U regiji prednjače Hrvatska s rastom od 17,9 posto, gdje je ostvaren prihod od 65 milijuna eura, i Sjeverna Makedonija koja je rasla 17,3 posto, na 17,4 milijuna eura. Najveći prihod, gledano po tržištima, ostvaren je u Srbiji – 75,3 milijuna eura, što je 12,5 posto više nego lani, navodi se, između ostalog, u priopćenju Atlantic Grupe.