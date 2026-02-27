Žito Grupa lani ostvarila 43 posto veću neto dobiti

Žito Grupa je u 2025. ostvarila neto dobit iz neprekinutog poslovanja od 35,7 milijuna eura, što je rast od 43 posto u odnosu na 2024., podaci su iz konsolidiranog financijskog izvješća te tvrtke.

Grupa je u 2025. godini ostvarila prihode od prodaje u iznosu od 315,5 milijuna eura, što u odnosu na isto razdoblje prethodne godine predstavlja povećanje od devet posto. Rast prihoda, kako se navodi, prvenstveno je ostvaren u segmentima industrije i stočarstva, koji su dali najveći doprinos ukupnom povećanju poslovnih aktivnosti

Najveći udio u redovnim prihodima od prodaje ima segment industrije, koji je s ostvarenih 122 milijuna eura prihoda dosegnuo udjel od 39 posto u redovnim prihodima. U odnosu na 2024. prihodi od prodaje u segmentu industrije porasli su za 11 posto.

Segment industrijske proizvodnje Grupe obuhvaća proizvodnju stočne hrane, ulja, mesnih proizvoda te električne energije. Etablirane vlastite robne marke ulja i trajnih mesnih proizvoda omogućuju izravan pristup potrošačima. Povećanje prihoda u ovom segmentu najvećim dijelom je pod utjecajem povećanja prihoda od prodaje ulja, navode iz tvrtke.

Segment stočarstva, pak, obuhvaća svinjogojstvo, proizvodnju junadi te proizvodnju jaja i mlijeka. U 2025. godini ostvario je 26 posto ukupnih prihoda od prodaje, odnosno 83,1 milijun eura, što je devet posto više nego u 2024. godini.

Žito Grupa je u 2025. godini ostvarila 89,3 milijuna eura prihoda od prodaje s inozemstvom, odnosno 28 posto redovnog prihoda od prodaje. U odnosu na 2024. došlo je do pada izvoza od pet posto pod utjecajem smanjenja izvoza svinja zbog zakonskih ograničenja vezanih za pojavu afričke svinjske kuge. Glavni izvozni proizvodi su ratarske kulture, ulje i svinje koje zajedno čine 86 posto prihoda od prodaje s inozemstvom.

Najviše prodaje Žito Grupa ostvaruje sa susjednim državama i državama iz regije – Mađarskom, Italijom, BiH, Srbijom i Slovačkom. Glavni izvozni proizvodi koji se izvoze u Mađarsku su svinje i ratarske kulture, dok su na tržištu Italije i Srbije najviše zastupljene ratarske kulture, a u BiH i Slovačkoj ulje.

Izvještajna EBITDA u 2025. godini porasla je za dva posto te iznosi 70,2 milijuna eura, dok normalizirana EBITDA iznosi 63,3 milijuna eura, što je četiri posto manje nego u 2024. godini.

Zahvaljujući otplati dijela dugoročnih obveza prema bankama te uspješno provedenom IPO-u društva Žito d.d., omjer neto financijskog duga i normalizirane EBITDA-e smanjen je na 0,02, što predstavlja pad od 98 posto u odnosu na prethodno razdoblje.

Također se ističe kako je nakon uspješne provedene inicijalne javne ponude Žito Grupa započela realizaciju najavljenog investicijskog ciklusa u zelenu energiju, proširenje proizvodnje u svinjogojstvu, dobrobit životinja i modernizaciju proizvodnje mesnih proizvoda.