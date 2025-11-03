Žito grupa okončala još jednu uspješnu sjetvu

Forbes Hrvatska 3. stu 2025. 13:15
Žetva; Foto: Getty Images

Na poljima Žito grupe uspješno je okončana još jedna sjetva ozimih kultura – pšenice, ječma, uljane repice i ozimog graška. Uz izbor visoko kvalitetnog sjemena, upotreba visoke tehnologije i pažljivo pripremljen plan rada, zalog su za kvalitetan urod i dobru žetvu.

Prvi je korak, pak, priprema tla za sjetvu.

“Osnovna priprema tla rađena je u jednom prohodu sa strojevima visokog radnog zahvata i traktorima opremljenima navigacijom i autopilotom. Posao se tako odradi brže i preciznije, uz manju potrošnju goriva”, kaže Josip Šimatović, voditelj mehanizacije.

Kada je tlo spremno, na polje stiže traktor sa sijačicom. No, tehnološki proces sjetve počinje prije samog dolaska strojeva na oranicu – izradom tehnoloških karti. Temeljene su na analizi tla i predkulturama, a uz njihovu pomoć, norma sjetve prilagođena je bonitetu tla, kako bi se u žetvi postigli optimalni prinosi.

“U tehnološkim kartama prikazujemo dužinu i širinu tabli, normu sjetve, kao broj okretaja te vrijeme koje je potrebno djelatniku da izvrši zadanu operaciju. Tehnološke karte nam znače veću učinkovitost, bolje iskorištenje vremena i kontrolu nad tehnološkim procesom”, pojašnjava Matea Marinić, voditeljica PC Centar.

“S djelatnicima komuniciramo putem grupa na mobilnim uređajima, gdje prije sjetve dobiju svoj radni zadatak i operaciju za određeni dan. Plan sjetve vizualno je predočen u Google Earth mapi. Svaki naš djelatnik ima Google Earth instaliran na svome mobilnom uređaju pa kada dobije zadatak u tehnološkim kartama, on je samostalan prilikom dolaska na tablu i izvršavanja svog posla”, dodaje voditeljica Marinić.

Na Google Earth mapi svaka je kultura označena drugom bojom, što tehnolozima kasnije uvelike olakšava posao prilikom donošenja odluka, monitoringa i daljnje njege usjeva.

U sjetvi pšenice i ozimih kultura Žito grupa upotrebljava sijačicu zahvata šest, devet i 12 metara i s navigacijom čija je preciznost 2,5 centimetra, čime se poveća učinkovitost i smanjuju preklapanja u sjetvi.

“Navigacijske uređaje koristimo u pripremi za sjetvu te u samoj sjetvi, za smanjenje preklapanja prohoda. Svaki traktor je opremljen autopilotom – vozač ga na kraju polja mora samo okrenuti i na sljedećem prohodu pustiti dalje da radi sam”, opisuje voditelj Šimatović.

Traktoristima je posao samim time jednostavniji i manje stresan.

“Na monitoru sijačice pratimo koju količinu sijemo, koliko nam je sjemena ostalo u spremniku i slično, pa možemo pravovremeno reagirati u svakoj situaciji. Navigacija nam jednostavno olakšava rad jer se više možemo posvetiti stroju, imamo veću preglednost potrošnje sjemena, manje preklapanja prohoda… I na kraju na tabli trebamo samo okrenuti traktor”, kaže traktorist Matej Bosak.

Pomoću navigacijskih uređaja smanjuje se potrošnja goriva i povećava učinkovitost obrade tla i sjetve.

“Navigacijski uređaji nam puno pomažu pri sjetvi u lošim uvjetima, za vrijeme magle i noćnoj smjeni, kako bismo odradili posao na vrijeme i kvalitetno”, zaključuje voditelj mehanizacije Šimatović.

Žito grupa uzgaja poljoprivredne kulture na više od 21.000 hektara obradivih poljoprivrednih površina, dok se urodi otkupljuju s dodatnih 66.000 hektara poljoprivrednih površina u vlasništvu Žito kooperanata. Time je Žito drugi najveći obrađivač poljoprivrednog zemljišta u Hrvatskoj.

Žito grupa proizvede više od 300.000 tona ratarskih kultura žitarica, uljarica i industrijskog bilja godišnje, a poznato porijeklo temelj je osiguranja kvalitete gotovih proizvoda. Ratarska djelatnost zasnovana je na uravnoteženoj primjeni agrotehničkih mjera uz minimalnu uporabu agrokemikalija te primjeni mehanizacije nove generacije.

