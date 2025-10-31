Žito Grupa ostvarila 35,6 milijuna eura bruto dobiti

Žito Grupa je u prvih devet mjeseci ove godine ostvarila bruto dobit iz neprekinutog poslovanja u iznosu od 35,6 milijuna eura, što je povećanje od četiri posto u odnosu na isto razdoblje lani, podaci su iz konsolidiranog financijskog izvješća te tvrtke objavljenih u petak na Zagrebačkoj burzi.

Ta osječka grupacija u prvih devet mjeseci ove godine ostvarila je prihode od prodaje od 229,1 milijuna eura, što je rast od 17 posto prema istom razdoblju lani.

Najveći udio u redovnim prihodima od prodaje ima segment industrije, koji je s ostvarenih 91,3 milijuna eura prihoda dosegao udjel od 40 posto u redovnim prihodima.

Segment industrijske proizvodnje obuhvaća proizvodnju stočne hrane, ulja, mesnih proizvoda te električne energije. Etablirane vlastite robne marke ulja i trajnih mesnih proizvoda omogućuju izravan pristup potrošačima. Povećanje prihoda u ovom segmentu najvećim dijelom je pod utjecajem povećanja prihoda od prodaje ulja, navode iz tvrtke.

Prihodi od prodaje s inozemstvom u devet mjeseci ove godine su iznosili 65,4 milijuna eura, odnosno 28 posto redovnog prihoda od prodaje. Povijesno gledajući, veći dio izvoza ostvaruje se u drugoj polovici godine s obzirom na završenu žetvu, tj. povećanje izvoza ratarskih kultura, čime se povećava udio izvoza u prihodima na godišnjoj razini, ističe se u izvješću.

Najviše prodaje ostvaruje se sa susjednim državama i državama iz regije – Mađarskom, Italijom, BiH, Slovačkom i Slovenijom. Iz tvrtke napominju kako je izvoz u prvih devet mjeseci prema istom razdoblju lani porastao za jedan posto pod utjecajem rasta izvoza ratarskih kultura i ulja.

Izvještajna EBITDA u istom razdoblju iznosi 52,8 milijuna eura i na istoj je razini kao i u prvih devet mjeseci 2024., dok normalizirana EBITDA iznosi 51,3 milijuna eura, također stabilna i na razini 2024. godine.

Uslijed otplate dijela dugoročnih obveza prema bankama te uspješno provedenog IPO-a, omjer neto financijskog duga i normalizirane EBITDA-e iznosi 0,25, što je smanjenje od 78 posto u odnosu na prethodno razdoblje, navodi se u izvješću.

U izvješću se ističe i kako je nakon uspješne provedene inicijalne javne ponude Žito Grupa započela realizaciju najavljenog investicijskog ciklusa u zelenu energiju, proširenje proizvodnje u svinjogojstvu, dobrobit životinja i modernizaciju proizvodnje mesnih proizvoda.