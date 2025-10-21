Apple prestigao Microsoft i postao druga najvrednija tvrtka na svijetu – ključan je jedan uređaj

Nakon što je u ponedjeljak došlo do snažnog rasta cijene dionice, potaknutog povećanom potražnjom za iPhoneom 17, tržišna vrijednost Applea približila se granici od četiri bilijuna dolara.

Apple je prestigao Microsoft i postao druga najvrednija tvrtka na svijetu nakon što je u ponedjeljak došlo do snažnog rasta cijene dionice, potaknutog povećanom potražnjom za iPhoneom 17, najnovijim vodećim modelom tehnološkog diva. Taj je rast po prvi put u povijesti pogurao tržišnu vrijednost Applea blizu granice od četiri bilijuna dolara. Dionice Applea zaključile su dan s rastom od 3,9 posto, na 262,24 dolara, što je najviša zaključna cijena u povijesti tvrtke.

Uzlet je uslijedio nakon izvješća analitičke kuće Counterpoint Research, prema kojem je iPhone 17 u prvih 10 dana od izlaska (od 19. rujna) nadmašio prodaju iPhonea 16 za 14 posto na tržištima Kine i SAD-a.

Prodaja osnovnog modela iPhonea 17 u SAD-u i Kini čini 22 posto ukupne prodaje Appleovih najnovijih uređaja, što je 31 posto više u usporedbi s početnim desetodnevnim rezultatima prethodnog modela iPhone 16.

Prva još uvijek Nvidia

Appleove dionice porasle su 5,9 posto u posljednjem tjednu trgovanja, a tržišna kapitalizacija dosegnula je 3,9 bilijuna dolara, čime je Apple prestigao Microsoft, koji vrijedi 3,8 bilijuna dolara. Višu tržišnu vrijednost trenutačno ima samo Nvidia, s 4,4 bilijuna dolara.

“Kupnja ovog uređaja apsolutno je logičan izbor, pogotovo kada se u obzir uzmu popusti u kanalima prodaje i kuponi,” izjavila je Mengmeng Zhang, viša analitičarka u Counterpointu, pozivajući se na brojne tehničke nadogradnje i istu početnu cijenu kao kod iPhonea 16.

“Jednostavno rečeno, nudi iznimnu vrijednost za novac, a kineski potrošači to prepoznaju i nagrađuju Apple.”

Problem Trumpovih carina

Appleove su dionice od početka godine porasle pet posto, što je znatno ispod rasta šireg tržišta. U travnju su pale na 172,42 dolara nakon što je predsjednik Donald Trump najavio opsežne carine. Budući da Apple uvelike ovisi o proizvodnji u Kini, ta je odluka tvrtki izbrisala gotovo 640 milijardi dolara tržišne vrijednosti.

Tvrtka je naknadno uspjela dobiti uvjetna izuzeća od carina na iPhone uređaje i poluvodiče, zauzvrat se obvezujući uložiti 500 milijardi dolara u poticanje domaće proizvodnje u skladu s inicijativom Trumpove administracije.

Ipak, postoji sve veća zabrinutost da bi širi trgovinski rat između SAD-a i Kine mogao ponovno izbiti, nakon što je Trump najavio mogućnost uvođenja carina od 100 posto na kineski uvoz. Trenutačno SAD već ima carinsku stopu od 30 posto na kinesku robu.

Antonio Pequeño IV, novinar Forbesa