Neto dobit Ine u 2025. godini 179,2 milijuna eura

Neto dobit Ine u 2025. godini iznosila je 179,2 milijuna eura što je 2,9 milijuna eura ili 1,6 posto manje nego 2024. godine, pokazuju podaci iz konsolidiranog i nerevidiranog financijskog izvještaja.

Ina u priopćenju uz izvještaj iznosi i pokazatelj CCS EBITDA od 521 milijuna eura za prošlu godinu, što je 11 posto više nego 2024.

CCS EBITDA (Current Cost of Supplies EBITDA) je financijski pokazatelj koji mjeri operativnu dobit naftnih kompanija, isključujući utjecaj promjena cijena zaliha i jednokratnih stavki. Omogućuje precizniji uvid u temeljno poslovanje, jer eliminira dobitke ili gubitke nastale uslijed promjena cijena nafte i plina na tržištu.

Ukupni konsolidirani prihodi Ine u 2025. godini iznosili su 4,01 milijardu eura, što je otprilike na razini 2024., a znatnije se nisu mijenjali ni ukupni rashodi, u visini 3,79 milijardi eura.

Ina donosi i pregled poslovnih rezultata prema djelatnostima.

Tako je rezultat djelatnosti rafinerija i marketinga uključujući usluge kupcima i maloprodaju bio snažniji u usporedbi s prethodnom godinom, potaknut većim obujmom prodaje i pozitivnim tržišnim trendovima. Prodane količine usluga kupcima i maloprodaje porasle su za tri posto, a CCS EBITDA djelatnosti dosegnula je 284 milijuna eura.

Kapitalna ulaganja u djelatnosti istraživanja i proizvodnje nafte i plina iznosila su 123 milijuna eura što je 26 posto više nego 2024. godine.

Ukupna kapitalna ulaganja iznosila su 280 milijuna eura pri čemu kompanija ističe nadogradnju Rafinerije nafte Rijeka koja je krajem godine dosegnula 99 posto dovršenosti te je trenutno u fazi funkcionalnog testiranja postrojenja prije nego što cijelo postrojenje uđe u probni rad, što se očekuje u ožujku. Cjelokupni kompleks trebao bi u punoj proizvodnji biti tijekom 2026. godine.

Inin neto dug ostao je u 2025. na istoj razini od 502 milijuna eura, uz omjer duga i kapitala od 24 posto.

“Ina je u 2025. godini uspješno poslovala i napredovala u svim poslovnim djelatnostima, pokazujući visoku razinu otpornosti i discipliniranu provedbu naših strateških prioriteta”, izjavila je predsjednica Uprave Ine Zsuzsanna Ortutay.

“Ukupno gledano, ostvareni rezultati potvrđuju sposobnost Ine da osigurava stabilno poslovanje, uz istodobna ulaganja u dugoročnu konkurentnost, energetsku sigurnost i energetsku tranziciju”, rekla je.