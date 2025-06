DOK-ING zbog velikog rasta mijenja organizacijsku strukturu radi lakšeg upravljanja

Veliki rast natjerao je tvrtku DOK-ING na preslagivanje vodstva i ključnih tvrtki. Za predsjednika Uprave glavne tvrtke postavljen je Gordan Pešić, a osnivač Vjekoslav Majetić nada se da će promjene rezultirati rastom produktivnosti.

Osnivač DOK-ING-a Vjekoslav Majetić predstavio je danas novu organizacijsku strukturu te tvrtke poznate po robotskim rješenjima namijenjenima za rad u opasnim okruženjima. Na čelu tvrtke DOK-ING nalazi se novi predsjednik Uprave Gordan Pešić, dok su članovi Uprave Davor Petek i Ante Bakić. Ta tvrtka formalizirala se u organizacijsku cjelinu Sigurnost i obrana, segment u kojem bilježe veliki rast.

Predsjednik i član Uprave Marijo Grgurinović i Luka Petro na čelu su DOK-ING Rudarstva, dok je Majetić na čelu DOK-ING Energetike. Majetić je i u Nadzornom odboru Grupe, uz Ana Majetić Pešić, Davor Krpan.

Rast prihoda od 40 posto, dobiti od 31,54 posto

Posljednje dvije godine DOK-ING bilježi 30 do 40 postotni rast godišnje. Prihodi u 2024. godini su iznosili 70,69 milijuna eura, što je 40 posto više nego godinu ranije. Impresivna je i dobit od 11,32 milijuna eura, odnosno 31,54 posto više. To je rezultiralo i godišnjim rastom broja zaposlenih od 10 do 15 posto.

Na promjenu organizacijske strukture Majetić se odlučio kako bi radi lakšeg upravljanja i povećanja produktivnosti. Dosadašnju strukturu su prerasli, pa je počela usporavati poslovanje. Vjeruje kako će se sada moći više fokusirati na konkretne projekte.

Podsjetili su na suradnju s njemačkim Rheinmetallom o kojoj je Forbes Hrvatska već izvještavao u listopadu prošle godine. Suradnju žele proširiti na druge tvrtke i institucije vezane uz Europsku uniju i NATO.

Novo tržište rudarskih strojeva, otvara se prvo postrojenje za otpad

Sigurnost i obrana trenutačno su DOK-ING-ov vodeći segment u koji sve više ulaze. Dodatnu prednost imaju i u činjenici da su potpuno vertikalno integrirana tvrtke. Imaju potpuno kontrolu nad opskrbnim lancem i dizajnom – sve komponente su im europske, poštuju regulative EU i NATO-a o plasmanu.

Druga bitna tvrtka je DOK-ING Rudarstvo o kojoj je Forbes izvještavao u prosincu, no kao nova osnovana je prošlog mjeseca. Njezina električna robotska vozila koja mogu raditi u niskim rudnicima pronalaze nova tržišta. Nakon Južnoafričke Republike, šire se na Južnu Ameriku, a plan im je pronaći korisnike i u srednjoj Aziji. U rastu prihoda ovog segmenta pomažu im i novi prodajni ciklusi u rudnicima.

Majetić je naglasio kako je njihov sustav za zbrinjavanje otpada imao uspješnije rezultate nego je mislio. Dobili su dozvolu za prvo komercijalno postrojenje koje će ovog ljeta biti otvoreno u Sesvetskom Kraljevcu.

Kaže kako njihovo rješenje nije jeftino, ali je jedino dobro rješenje za građane RH, ali ima i veliku perspektivu kao izvozni proizvod.