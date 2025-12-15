Dolar pao prema košarici valuta treći tjedan zaredom, euro ojačao

Na svjetskim je tržištima vrijednost dolara prema košarici valuta pala i prošloga tjedna, trećega zaredom, jer je američka središnja banka smanjila ključne kamatne stope treći put ove godine.

Dolarov indeks, koji pokazuje vrijednost američke prema šest najvažnijih svjetskih valuta, pao je prošloga tjedna 0,6 posto, na 98,40 bodova, blizu najniže razine u dva mjeseca.

Pritom je dolar prema europskoj valuti oslabio 0,8 posto, pa je tečaj eura dosegnuo 1,1740 dolara, najvišu razinu u više od dva mjeseca.

No, američka je valuta ojačala u odnosu na japansku, za 0,3 posto, pa je cijena dolara dosegnula 155,80 jena.

Na dugo očekivanoj sjednici čelnici Feda odlučili su u srijedu smanjiti kamatne stope za daljnjih 0,25 postotnih bodova, u raspon od 3,50 do 3,75 posto.

Treće smanjenje kamata od rujna bilo je na tržištu očekivano, kao što se očekuje i da će Fed iduće godine nastaviti s popuštanjem monetarne politike.

No, prema procjenama čelnika Feda, kamate će iduće godine biti smanjene samo jednom za 0,25 postotnih bodova jer se inflacija i dalje kreće znatno iznad ciljanih razina od oko 2 posto.

S druge strane, čelnici Feda povećali su procjene rasta američkog gospodarstva u idućoj godini s 1,8 na 2,3 posto, a procjenjuju i da će stopa nezaposlenosti na kraju iduće godine iznositi 4,4 posto.

Na konferenciji za medije predsjednik Feda Jerome Powell nije otkrio hoće li uskoro kamate biti dodatno smanjene, no ulagači to očekuju, s obzirom da je Powell istaknuo da postoji znatan rizik po tržište rada i da središnja banka ne želi svojom monetarnom politikom usporiti zapošljavanje.

Od početka prosinca dolar je prema košarici valuta oslabio 1,1 posto, a od početka godine više od 9 posto, pa je na putu najvećeg godišnjeg gubitka od 2017.

“Dolar je ovoga tjedna pao, a zasad je u minusu i u prvom dijelu prosinca. Je li to zbog Fedovog smanjenja kamata? Da, djelomice”, kaže Bob Savage, strateg u banci BNY.