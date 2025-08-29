Država nabavlja 50 tona ribljih konzervi

Ravnateljstvo za robne zalihe raspisalo je natječaj za nabavu 50 tona ribljih konzervi vrijednih 341.500 eura. To je oko pola milijuna konzervi kojima planiraju popuniti svoje zalihe.

Niti tri mjeseca nakon nabave 100 tona mesnih konzervi za Ravnateljstvo za robne zalihe, država je raspisala novi natječaj za 50 tona ribljih konzervi. Prema dokumentaciji natječaja traži se riba u biljnom ulju težine 90 do 125 grama po konzervi. Procijenjena vrijednost nabave iznosi 341.500 eura plus PDV.

Ako se kao težina pojedine konzerve uzme 100 grama, riječ je o 500.000 konzervi čija je pojedinačna (procijenjena) cijena 68 centi plus PDV, odnosno 85 centi.

U troškovniku se navodi kako se planiraju nabaviti srdele (sardina pilchardus), a minimalni sadržaj ribe mora biti 70 posto. Konzerve moraju biti oslikane i od aluminija s lakootvarajućim poklopcem, a trajnost ribe biti najmanje 48 mjeseci.

Ribe moraju biti ujednačene veličine i pravilno raspoređene u limenci, naizmjenično vrat-rep. Glava, škrge, unutarnji organi i rep ribe trebaju biti uklonjeni. Kožica ribe treba biti sjajne, svijetlo srebrnaste boje, ne smiju imati požutjelo tkivo, izuzev manjih tragova. Meso ribe treba biti bijele, svijetle ili ružičaste boje, bez pojave crvene boje oko kralježnice, izuzev manjih tragova, normalne čvrstoće, ne smije biti pretjerano vlaknasto, mekano ili spužvasto. Miris i okus karakterističan za ribu i ostale sastojke koji su u sastavu proizvoda.

Glavni kriterij za izbor ponuditelja je cijena s 80 posto utjecaja, dok se ostalih 20 posto odnosi na rok isporuke. Mardešić, Sardina i Podravka neki su od hrvatskih proizvođača sardina u biljnom ulju, no broj se znatno širi ako se na natječaj prijave i oni koji nude inozemni proizvođači.