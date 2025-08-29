Država veledrogerijama duguje više od 730 milijuna eura

Dug države veledrogerijama premašio je više od 730 milijuna eura, a samo prošlog mjeseca porastao je za više od 68 milijuna eura.

Dug hrvatskih bolnica prema veledrogerijama za isporučene lijekove i medicinske proizvode na dan 31. srpnja 2025. dosegnuo je više od 730 milijuna eura, od čega je više od 550 milijuna eura dospjelih i neplaćenih obveza – ističu iz Hrvatske udruge poslodavaca – HUP.

Samo u srpnju je dug na mjesečnoj razini (u odnosu na lipanj) porastao za više od 68 milijuna eura, što je gotovo dvostruko više od prosječnog mjesečnog rasta duga u prvoj polovici godine. Upozoravaju kako je trend takvog rasta duga je zabrinjavajući i neodrživ.

Ovakav razvoj događaja iscrpio je kreditne limite veledrogerija kod banaka te je već sada upitna sigurna i redovita opskrba lijekovima i medicinskim proizvodima.

Bolnicama nedostaje novca

Posebno zabrinjavaju i izjave samih ravnatelja bolnica koji u medijima upozoravaju na financijsku neodrživost: „mnoge bolnice troše više na plaće od dozvoljenih limita, a nakon isplata zaposlenicima ostaje im tek minimalan iznos za pokriće ostalih troškova“. U takvim okolnostima, pitanje je čime će bolnice plaćati lijekove i medicinske proizvode.

Veledrogerije su do sada, unatoč sve većim problemima nelikvidnosti, činile sve kako bi zdravstveni sustav funkcionirao bez prekida. Međutim, već sada ozbiljno je ugrožena dostupnost lijekova i medicinskih proizvoda pacijentima u hrvatskim bolnicama.

Produženi rokovi plaćanja i nesigurnost u izvršavanju ugovornih obveza dodatno urušavaju sustav i dovodi do prekida dostave lijekova i medicinskih proizvoda u bolnice.

Unatoč razgovorima s Ministarstvom zdravstva, rješenje nije pronađeno, stoga veledrogerije apeliraju na Ministarstvo zdravstva i Vladu Republike Hrvatske da hitno reagira. Traže intervenciju od najmanje pola milijarde eura kako bi se zaustavilo daljnje gomilanje duga i poštivanje zakona. Naime, trenutačno se krše rokovi plaćanja prema veledrogerijama propisani zakonom.