Državne nekretnine nude u zakup 40 poslovnih prostora u 14 gradova

Državne nekretnine izvijestile su u četvrtak da su raspisale javni natječaj za zakup poslovnih prostora, kojim u zakup nude ukupno 40 poslovnih prostora i garaža u državnom vlasništvu, a koji se nalaze se u 14 hrvatskih gradova.

Najviše poslovnih prostora, njih 18, nalazi se u Zagrebu, gdje se u zakup nude prostori na više atraktivnih gradskih lokacija, među kojima su Ilica, Mesnička, Nova Ves, Maksimirska cesta, Trg Francuske Republike, Ulica kralja Zvonimira, Trnsko i druge adrese.

Kako stoji u priopćenju Državnih nekretnina, poslovni prostori ponuđeni su i u Bjelovaru, Cresu (Stivan), Čazmi, Daruvaru, Karlovcu, Našicama, Osijeku, Puli, Rijeci, Sisku, Slavonskom Brodu, Splitu i Zadru.

Natječajem su obuhvaćeni prostori površine od sedam četvornih metara, koliko ima najmanji poslovni prostor u Zagrebačkoj 21 u Splitu, do gotovo 138 četvornih metara, koliko ima najveći ponuđeni prostor u Novoj Vesi 2 u Zagrebu. U ponudi stoji kako su u poslovnim prostorima dopuštene sve djelatnosti sukladno važećim propisima, osim pružanja usluga smještaja.

Početne mjesečne zakupnine kreću se od 8,28 eura za garažu u Sisku do 1.500,60 eura za poslovni prostor u zagrebačkoj Novoj Vesi. Među atraktivnijim prostorima izdvajaju se poslovni prostor površine cca 74 četvorna metra u Mesničkoj 6 u Zagrebu s početnom zakupninom od 1.294,48 eura, veći poslovni prostor u Ilici 117A s početnom zakupninom od 1.122,70 eura, kao i prostor u zadarskoj Zrinsko-Frankopanskoj 23 s početnom zakupninom od 1.010 eura.

Nadalje, u ponudi je i poslovni prostor na Trgu Ivane Brlić Mažuranić 3 u Slavonskom Brodu s početnom zakupninom od 946 eura, prostor u Matoševoj 9 u Splitu, s početnom zakupninom od 919,80 eura te veći poslovni prostor u Rijeci na adresi Školjić 7B, s početnom zakupninom od 836 eura. Isto tako, početna mjesečna zakupnina za manji poslovni prostor na Brajdi 4A iznosi 169,40 eura.

Ponuđeno u zakup i 11 garaža

Poseban dio ponude čini 11 garaža za čiji se zakup, uz obrtnike i pravne osobe, mogu natjecati i fizičke osobe. U Zagrebu se u zakup daju garaže u Gruškoj ulici, Poljani Jurja Andrassyja, Radauševoj ulici i na Zelenom trgu, s početnim mjesečnim zakupninama od 29,90 do 39,00 eura.

Garaže su u ponudi i u Našicama, na Trgu Izidora Kršnjavija 6, gdje se početne zakupnine kreću od 37,99 do 38,99 eura, zatim u Čazmi gdje se za cca 21 četvorni metar nudi garaža po početnoj cijeni od 62,94 eura, dok je najniža početna zakupnina na ovom natječaju upravo za garažu u Sisku te iznosi 8,28 eura mjesečno. Garaže su namijenjene isključivo za smještaj vozila.

Poslovni prostori daju se u zakup na određeno vrijeme od 10 godina, a zakupnici su prvi mjesec od solemnizacije ugovora oslobođeni plaćanja zakupnine kako bi prostor mogli urediti i pripremiti za početak poslovanja. Iz Državnih nekretnina ističu da se prostori daju u zakup u viđenom stanju, a zainteresirani ponuditelji mogu ih razgledati prema rasporedu objavljenom u javnom pozivu.

Ponude se podnose do 18. rujna 2026. godine u 12 sati, dok će javno otvaranje ponuda biti održano istoga dana u 13 sati u prostorijama Državnih nekretnina u Zagrebu, Frana Vrbanića 50.