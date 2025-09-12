Dvije kompanije Fortenove ponovno imaju pet svojih brandova među 10 najjačih

Istraživanje BRANDpuls pokazalo je da su brendovi Zvijezde i Jamnice u samom vrhu prepoznatljivosti na hrvatskom i regionalnom tržištu.

Kao i u prethodnom valu BRANDpuls istraživanja, dvije kompanije Fortenova grupe – Zvijezda i Jamnica – imaju pet svojih brandova u samom vrhu ljestvice jednog od najvećih regionalnih istraživanja tržišta koje ispituje percepciju brendova među potrošačima. Kad se gleda proširena lista, ona koja sadrži 50 najjačih proizvoda u Hrvatskoj po izboru potrošača, onda Zvijezda i Jamnica na njoj ukupno imaju osam svojih brandova.

Nova je ljestvica formirana nakon istraživanja provedenog u razdoblju od ožujka do svibnja 2025., a s pozicijom na prva dva mjesta ljestvice, Zvijezda ulje i majoneza nastavljaju dugogodišnju trend najjačih brendova u Hrvatskoj. Dobar niz nastavlja i Jamnica gazirana voda koja se u ovom istraživanju našla na šestom mjestu ljestvice. Među top 10 brendova na hrvatskom tržištu našla su se još dva Zvijezdina proizvoda – Zvijezda Ketchup na sedmom i tvrdi margarin Zvijezda stolni na devetom mjestu.

Na proširenoj listi 50 najjačih proizvoda u Hrvatskoj još su Jana, negazirana voda (18.mjesto), Margo mazivi margarin te Zvijezda ukiseljeno i konzervirano povrće.

Kada je riječ o regionalnom plasmanu, hitovi Fortenova grupe su proizvodi iz grupe pića – Jamničini Jana na 14. i Jana Ice Tea na 28. mjestu, Jana vitamin (aromatizirane negazirane vitaminske vode) i MgMivela, gazirana voda.

Rangiranje u ostalim državama regije pokazuje da su u Srbiji, slično kao i Hrvatskoj, najjači brandovi grupe proizvodi Dijamanta – ulje i margarin tvrdi i mazivi, dok iz te grupe proizvoda potrošači u Bosni i Hercegovini radije biraju Zvijezdine brandove.



BRANDscore istraživanje je provedeno na preko 5700 ispitanika u dobi od 15 do 64 godine u Hrvatskoj, Srbiji, Bosni i Hercegovini i Sloveniji koji su brendove vrednovali u 60-tak FMCG kategorija. Ono je opet potvrdilo kako su potrošači vezani za proizvode Zvijezde i Dijamanta koji u Fortenova grupi čine grupu Ulja, kao i za proizvode Jamnice, što ih onda čini najsnažnijim lokalnim brandovima, posebno u odnosu na globalne brandove koji u pravilu zauzimaju visoko mjesta u rangiranju na razini Adria regije.

