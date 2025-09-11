ECOcube i Project O2 pobjednici prvog “pitch” natjecanja HGK

ECOcube i Project O2 pobjednici su prvog “pitch” natjecanja HGK za hrvatska zelena start-up i scale-up poduzeća, svaki projekt je osvojio nagradu od 5.000 eura, studijski posjet Japanu i sastanke s japanskim investicijskim fondovima te prijedloge za poboljšanje investicijske spremnosti, objavila je Hrvatska gospodarska komora (HGK).

U finale se “probilo” šest projekata od 24 prijavljena, a pobjednike je odabrao stručni žiri nakon “pitcha” na pozornici regionalne konferencije o održivosti – Podržimo održivo.

Tako, u kategoriji najboljeg zelenog start-upa pobjeda je otišla u ruke tvrtke Marservis za projekt ECOcube. Projekt tima iz Istre predstavlja autonomne plutajuće stanice za prikupljanje otpadnih voda i krutog otpada s plovila, potpuno energetski samoodržive zahvaljujući solarnim panelima. Izgrađen je od recikliranih i prirodnih materijala, a može se postaviti u marine, luke ili zaštićena morska područja.

“Nagrada je za nas iznimno korisna, posebno putovanje u Japan jer je to zemlja s jakim fokusom na tehnologiju, more i održivost. Očekujemo nova partnerstva, uvide u napredne tehnologije te bolje razumjeti kako naši proizvodi mogu odgovoriti na izazove i na azijskom tržištu. Ovo natjecanje je za start-upe velika prilika, a općenito smatramo da je u RH potrebno više sustavne podrške start-upima u fazi između razvoja prototipa i prvih komercijalnih primjena”, istaknula je Valentina Beg iz marketinga ECOcubea u izjavi koja se prenosi u priopćenju.

Nagradu u kategoriji najboljeg zelenog scale-upa odnio je Project O2. Tvrtka Magic forest iz Grubišnog Polja razvila je projekt koji koristi dronove i biorazgradive “sjemenske bombe“ za brzo i učinkovito pošumljavanje opustošenih površina. Njihova misija je, kako kažu, vratiti šume Europi, uz pomoć tehnologije, lokalnih zajednica i partnerstava s javnim i privatnim sektorom.

“Natjecanje je svima nama finalistima prilika da pokažemo kako se hrvatske ideje mogu razvijati u skladu s europskim i svjetskim trendovima održivog razvoja. U Hrvatskoj je potrebna još snažnija poveznica između znanosti, inovacija i poduzetništva. Zelene start-upove treba promatrati kao strateške partnere u tranziciji prema održivom gospodarstvu. Sustavna podrška, od financiranja do regulatornog okvira, omogućila bi im da brže rastu i postanu konkurentni na globalnom tržištu”, naglasila je stručnjakinja za održivi razvoj u Project O2 Lara Vukasović.

“Zelena i digitalna tranzicija zahtijevaju razmišljanje ‘izvan kutije’. Pobjednici, ali i svi projekti koji su nam predstavljeni primjer su hrvatske pameti i inovativnosti. Birali smo između konkretnih rješenja za izazove zelene i digitalne tranzicije – smanjenje otpadnih materijala, čišćenje mora, pošumljavanje, digitalizaciju usluga… Finalistima smo omogućili povezivanje s partnerima i investitorima – za rast poslovanja i širu implementaciju ovih inovativnih projekata”, pojasnio je Tomislav Radoš, potpredsjednik HGK za industriju i održivi razvoj te član žirija “pitch” natjecanja.

Pozornicom drugog dana HGK-ove konferencije Podržimo održivo dominirala je Desiree Fixler, “zviždačica” koja je razotkrila najveći slučaj “greenwashinga” u financijskoj industriji i otvorila globalnu raspravu o negativnim aspektima ESG-ja.

“Europski Zeleni plan treba primijeniti sa ‘zrnom soli’, ali cijela ova gomila ESG regulative trebala bi biti ukinuta što je prije moguće kako bi se spasila budućnost kontinenta. Europsko gospodarstvo stagnira – produktivnost pada, rast BDP-a je zanemariv, a ulaganja u istraživanje i razvoj jedva su djelić onoga u SAD-u. To je prouzročilo ozbiljne probleme običnim građanima. Rastu cijene energije, elektroenergetski sustav je manje pouzdan, a tvrtke su opterećene prekomjernom birokracijom i skupom administracijom, što sve guši ekonomsku aktivnost i inovacije”, poručila je Desiree Fixler, a prenosi HGK.