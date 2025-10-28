Ericsson Nikola Tesla povećao neto dobit na 13,5 milijuna eura

Neto dobit Ericssona Nikole Tesle (ENT) za prvih devet mjeseci ove godine iznosi 13,5 milijuna eura, što je porast od 13,7 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine, objavio je ENT.

Prihodi od prodaje iznose 165,6 milijuna eura što je smanjenje od 1,5 posto u odnosu na isto lanjsko razdoblje.

Bruto dobit iznosi 20,9 milijuna eura ili 6,1 posto manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine, a to se tumači povećanim materijalnim troškovima i troškova zaposlenika te aktivnostima usmjerenima na digitalizaciju i optimizaciju poslovanja.

Bruto marža pala je s lanjskih 13,3, na 12,6 posto u prvih devet mjeseci ove godine.

Prodajni i administrativni troškovi veći su 5,4 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine te iznose 9,3 milijuna eura, a kao prvenstveni razlog ENT navodi porast investicija u razvoj novih poslovnih prilika.

Udio prodajnih i administrativnih troškova u ukupnim prihodima od prodaje iznosi 5,6 posto.

Operativna dobit iznosi 16 milijuna eura što je međugodišnji pad od10,7 posto, kao posljedica manje bruto dobiti i povećanih prodajnih i administrativnih troškova.

Operativna marža iznosi 9,7 posto, u odnosu na 10,7 posto u prvih devet mjeseci 2024. godine.

Dobit prije oporezivanja niža je 12,1 posto i iznosi 16,5 milijuna eura, a neto dobit iznosi 13,5 milijuna eura što je porast od 13,7 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine, kao, kako se navodi, posljedica manjeg poreza na dobit.

“U prvih devet mjeseci 2025. godine Ericsson Nikola Tesla ostvario je stabilne poslovne rezultate unatoč izazovima u globalnom i regionalnom okruženju (…). Poslovne aktivnosti odvijale su se u dinamičnom tržišnom okruženju koje karakterizira ubrzana primjena novih tehnologija, rast potražnje za digitalnim uslugama i potreba za većom efikasnošću poslovnih procesa. Fokus društva bio je na jačanju strateških partnerstava, razvoju 5G i naprednih ICT rješenja, digitalnoj transformaciji javnog sektora te održivom poslovanju”, komentirala je uz ostalo predsjednice Uprave Ericssona Nikole Tesle Gordana Kovačević.

Ujedno je, u povodu odlaska s čelnog mjesta kompanije nakon gotovo 21 godine, zahvalila kupcima, partnerima i suradnicima.

Predsjednik Uprave ENT-a od 1. studenog bit će Siniša Krajnović.