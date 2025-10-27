Atlantic Grupa u devet mjeseci s 32,3 milijuna eura neto dobiti, profitabilnost i dalje pod pritiskom iznimno visokih troškova poslovanja

Atlantic Grupa je u prvih devet mjeseci ostvarila prihod od prodaje od 879 milijuna eura, što je 10,1 posto više u odnosu na isto razdoblje lani, no s obzirom da joj je profitabilnost i dalje pod pritiskom iznimno visokih troškova poslovanja, neto dobit je bila niža 27,6 posto i iznosila 32,3 milijuna eura.

Dobit prije kamata, poreza i amortizacije (EBITDA) je u prvih devet mjeseci 2025. u odnosu na isto razdoblje lani bila manja za 9,3 posto i iznosila je 88,2 milijuna eura, priopćila je u ponedjeljak ta prehrambena kompanija.

Najznačajniji rast prihoda od prodaje od 29,7 posto ostvaren je u strateškom poslovnom području (SPP) Kava, a slijede Donat s rastom od 14,5 posto i Delikatesni namazi s rastom od 11,7. Kava je s udjelom u ukupnom prihodu od 25,8 posto i najveća pojedinačna kategorija, napominju iz Atlantica.

Među strateškim distribucijskim područjima (SDP) prednjače Srbija s rastom od 22,2 posto i Sjeverna Makedonija s rastom od 14,4 posto, a značajan je rast ostvaren i na tržištima Bosne i Hercegovine te Njemačke. U ukupnoj prodaji vlastiti brendovi čine 64,5 posto, ljekarničko poslovanje 8,7 posto, dok principalski brendovi sudjeluju s 26,8 posto prihoda od prodaje, izvijestili su.

Iz kompanije podsjećaju i na dva srpanjska događaja koja prate njen osnovni strateški smjer, a to je da je Atlantic Droga Kolinska predala obvezujuću ponudu za kupnju kompanije Osem, koja se bavi proizvodnjom i prodajom mesnih namaza i prerađevina te u vlasništvu ima brend Kekec i proizvodnu lokaciju u Murskoj Soboti u Sloveniji.

Prodavatelj je ponudu i prihvatio, a realizacija kupoprodaje uvjetovana je odobrenjem slovenske Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja (AVK), napominju.

Osim toga, Atlantic Grupa je zaključila kupoprodajni ugovor prema kojemu Marko Gross kao kupac preuzima društvo Montana Plus s brendom Montana, imovinom kompanije i svim zaposlenicima, a suradnja s Atlanticom nastavlja se u vidu trgovinskog zastupanja u distribuciji i prodaji proizvoda, podsjećaju.

“Atlantic Grupa je u prvih devet mjeseci 2025. godine nastavila ostvarivati snažan rast prihoda u gotovo svim poslovnim i distribucijskim područjima te na svim ključnim tržištima. Unatoč izvrsnim prodajnim rezultatima, profitabilnost je i dalje pod snažnim pritiskom, prvenstveno rekordno visokih cijena sirove kave i rasta cijena kakaa, kao i kontinuiranih ulaganja u naše zaposlenike, što je u skladu s našom dugoročnom strategijom razvoja i odgovornog poslovanja”, istaknuo je predsjednik Uprave Atlantic Grupe Emil Tedeschi u izjavi koja se prenosi u priopćenju.