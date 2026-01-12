Etiopija započinje gradnju ‘najveće afričke zračne luke’ vrijednu 12,5 mlrd dolara

Ethiopian Airlines u subotu je službeno započeo građevinski projekt vrijedan 12,5 milijardi dolara koliko će se izdvojiti za, kako dužnosnici tvrde, izgradnju najveće afričke zračne luke kada 2030. bude dovršena u etiopskom gradu Bishoftuu.

Državna zrakoplovna tvrtka dobila je ugovor za projektiranje zračne luke s četiri piste u gradu smještenom oko 45 km jugoistočno od Adis Abebe.

“Međunarodna zračna luka Bishoftu bit će najveći infrastrukturni projekt zrakoplovstva u povijesti Afrike”, rekao je premijer Abiy Ahmed Ali na platformi ​X.

Nova zračna luka imat će prostor za parkiranje 270 zrakoplova i moći će godišnje primiti čak 110 milijuna putnika, što je više od četiri puta veći kapacitet od trenutačnoga glavnog aerodroma u Etiopiji. On će svoje granice postojećeg prometovanja dosegnuti u sljedeće dvije do tri godine, rekao je Abiy.

Direktor razvoja i planiranja infrastrukture zrakoplovne tvrtke Abraham Tesfaye novinarima je rekao da će financirati 30 posto, a ostatak će financirati zajmodavci.

Za zemljane radove već je dodijeljeno 610 milijuna dolara. Oni bi trebali biti dovršeni za godinu dana, rekao je na Abiy na gradilištu, a glavni izvođači radova s njima bi trebali započeti u kolovozu 2026.

Projekt je u početku procijenjen na 10 milijardi dolara.

Među ostalim zajmodavcima su Afrička banka za razvoj, koja je prošlog kolovoza izvijestila da će za projekt pozajmiti 500 milijuna dolara i angažirati se na nastojanjima da se prikupi 8,7 milijardi dolara.

“Zajmodavci s Bliskog istoka, Europe, Kine i Sjedinjenih Država pokazali su velik interes za financiranje projekta”, rekao je Abraham.

Ethiopian Airlines najveći je afrički prijevoznik. U sezoni 2024./2025. dodali su šest dodatnih ruta, a i prihodi rastu.