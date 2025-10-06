EU nadzorna tijela upozoravaju potrošače na rizike glede kriptoimovine

Europska nadzorna tijela (EBA, EIOPA i ESMA) objavila su u ponedjeljak upozorenje za potrošače u kojemu navode da kriptoimovina može biti rizična i da pravna zaštita, ako postoji, može biti ograničena, odnosno može ovisiti o vrsti kriptoimovine u koju se ulaže, izvijestili su iz Hrvatske narodne banke (HNB).

Uz upozorenje Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA), Europskog nadzornog tijela za banke (EBA) i Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) objavljen je i informativni članak, u kojemu se objašnjava što nova uredba EU-a o tržištima kriptoimovine (Uredba MiCA) znači potrošačima. Ta uredba primjenjuje se od prosinca 2024. na određene vrste kriptoimovine, a njome se uspostavlja jedinstveni nadzorni režim na nacionalnoj i europskoj razini za izdavatelje kriptoimovine i pružatelje usluga povezanih s kriptoimovinom u EU.

Spomenuta nadzorna tijela preporučuju konkretne korake koje potrošači mogu poduzeti kako bi donijeli utemeljene odluke prije ulaganja u kriptoimovinu, primjerice mogu provjeriti ima li pružatelj usluga povezanih s kriptoimovinom odobrenje za rad izdano u EU-u.

“Iako inovativni financijski proizvodi, uključujući kriptoimovinu, mogu povećati učinkovitost, otpornost i konkurentnost financijskog sustava EU-a, potrošači bi trebali imati na umu da nisu sve vrste kriptoimovine jednake. Također trebaju voditi računa o tome da zaštita potrošača (ako postoji) može biti ograničena, odnosno može ovisiti o vrstama kriptoimovine i usluga povezanih s kriptoimovinom kojima se potrošači koriste, npr. nedostatak pristupa sveobuhvatnim informacijama ili nepostojanje transparentnog i jedinstvenog postupka rješavanja potraživanja”, stoji u priopćenju HNB-a.

Dodaje se da se potrošačima preporučuje da se informiraju o proizvodu ili usluzi i procijene rizik prije samog ulaganja, provjere je li pružatelj usluga povezanih s kriptoimovinom dobio odobrenje za rad u Europskoj uniji i uvjere se da su novčanici u kojima se pohranjuje njihova kriptoimovina dovoljno sigurni. Ti su koraci posebice važni u vrijeme kada se povećava interes potrošača za takve proizvode i usluge, djelomično zbog toga što ih tzv. finfluenceri (influenceri koji se bave financijskim temama) agresivno promiču na društvenim mrežama, naglašavaju iz HNB-a.

U zajedničkom informativnom članku europskih nadzornih tijela, koji je dostupan na svim jezicima EU-a, navodi se što je to kriptoimovina, koje su vrste kriptoimovine regulirane Uredbom MiCA te s kojim se pružateljima usluga povezanih s kriptoimovinom potrošači mogu susresti.

Iz HNB-a, između ostalog, naglašavaju da samo poduzeća s odobrenjem za rad navedena u registru ESMA-e smiju pružati usluge povezane s kriptoimovinom u EU. Ipak, dodaju, u nekim članicama može se primjenjivati prijelazno razdoblje, tako da neka poduzeća koja su i prije 30. prosinca 2024. pružala usluge povezane s kriptoimovinom u skladu s nacionalnim pravom mogu nastaviti poslovati u skladu s nacionalnim pravom do 1. srpnja 2026. ili dok im se ne izda ili odbije odobrenje za rad u skladu s Uredbom MiCA, ovisno o tome što nastupi prije.

To znači da u korištenju usluga takvih pružatelja potrošači ne uživaju zaštitu koju pruža Uredba MiCA dok ne istekne prijelazno razdoblje i dok pružatelj ne dobije odobrenje za rad u skladu s Uredbom MiCA, ističu u svom priopćenju.